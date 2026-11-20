Melania Trump je predstavila svojo novo serijo. Premiera je potekala v newyorškem Lincoln Centru, kjer se je zbrala vrsta nekdanjih in sedanjih članov iz kroga Donalda Trumpa, med njimi nekdanja pravosodna ministrica Pam Bondi in nekdanja svetovalka Bele hiše Kellyanne Conway. Prišel je tudi oče prve dame Viktor Knavs, njenega moža pa ni bilo, ker se je vračal z obiska Kitajske.

Melania Trump je predstavila svojo novo serijo. FOTO: Profimedia

Serijo sestavljata epizodi z naslovoma Družina in zaupanje ter Ponos in čast. Po besedah prve dame gre za bolj oseben pogled na njena prepričanja, načela, družino in odgovornosti, ki jih prinaša položaj prve dame. "Prva dama je na premieri povedala, da je bila prvič vključena v projekt od same zamisli do njegovega zaključka," je poročal medij The Sun. Serija spremlja njeno vrnitev v Belo hišo po drugi Trumpovi zmagi na volitvah leta 2024. Med drugim prikazuje zasebne trenutke z možem, življenje njunega sina Barrona ter obiske območij, ki so jih prizadele naravne nesreče. V drugi epizodi sta zakonca obiskala Severno Karolino po orkanu Helene in Los Angeles po požarih v četrti Pacific Palisades.

Gre za nadaljevanje njenega filma Melania. FOTO: Profimedia

Precej pozornosti je namenjene njenemu odnosu z Donaldom Trumpom. Ta je v pogovoru z ustvarjalci dejal, da je v zakonu zelo nezahteven, Melania pa je odgovorila, da mu pogosto pove tisto, česar drugi v njegovi bližini ne upajo. Opozorila je, da je okoli njega včasih preveč ljudi, ki mu zgolj pritrjujejo, kar po njenem mnenju ni zdravo. Prav tako je razkrila, da ji ni bilo vedno všeč, ko je na predvolilnih shodih plesal na pesem YMCA, saj da so bile nekatere okoliščine za takšno vedenje neprimerne, poroča portal Daily Beast.

Barron Trump z mamo Melanio. FOTO: Profimedia

Prva dama je spregovorila tudi o sinu, ki v seriji ne nastopa neposredno. Kot je povedala za USA Today ob premieri, se 20-letnik dobro prilagaja življenju v javnosti, nanj pa je zelo ponosna. V seriji ga opisuje kot samostojnega in odločnega mladeniča, pri vzgoji pa mu želi pustiti svobodo, da sam oblikuje svoja prepričanja in odločitve. "Je moja prednostna naloga in vedno bo moja prednostna naloga," je dejala. Barron sicer študira na poslovni fakulteti Newyorške univerze NYU. Slovenka se je dotaknila tudi nasprotovanja kulturi izključevanja. Povedala je, da naj bi banke po koncu prvega moževega mandata leta 2021 zavračale poslovno sodelovanje z njo zaradi njegove politike. Podobne očitke je v preteklosti že izrekla.