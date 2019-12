Melania Trump prižgala luči na nacionalnem božičnem drevesu

Še večje in bolj slavno drevo pa so v sredo prižgali v New Yorku pred Rockefellerjevim centrom. Več kot 23 metrov visoka smreka ima prav tako 50.000 lučk, na vrhu pa jo krasi kristalna zvezda podjetja Swarovski. Pripeljali so jo iz vasi Florida na severu države New Yorka. Prisotno množico so med drugim zabavaliAl Rocker, zvezde komične oddaje Sobotna noč v živo, John Legend, Gwen Stefani in med drugimi tudi Jon Bon Jovi.