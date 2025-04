Melania Trump sledila strogim smernicam oblačenja za papežev pogreb.

Ameriška prva dama slovenskih korenin Melania Trump se je v družbi soproga Donalda Trumpa , predsednika Združenih držav Amerike, udeležila pogreba papeža Frančiška v Vatikanu. Slovenka se je ob udeležitvi zadnjega slovesa od priljubljenega papeža držala predpisanih pravil in se oblekla dogodku primerno.

Preprosto črno obleko je dopolnila z ujemajočimi se črnimi visokimi petami, na glavi pa je nosila črno tančico. Kot narekujejo smernice, prva dama tokrat ni nosila nakita ali drugih razkošnih modnih dodatkov. Spomnimo, stroge smernice glede izbire oblačil za papežev pogreb narekujejo, da morajo moški nositi temno obleko z dolgo črno kravato, na levem reverju suknjiča pa je lahko črn gumb ali za tiste, ki jih imajo, vatikanska odlikovanja. Ženske lahko nosijo dolgo črno obleko z ujemajočimi se rokavicami in črno naglavno ruto oziroma tančico. Nakit je prepovedan, dovoljeno je nositi le biserno ogrlico.

Po kodeksu se je oblekla tudi nekdanja prva dama Združenih držav Amerike dr. Jill Biden, ki se je pogreba udeležila s soprogom, nekdanjim ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki pa je namesto črne nadel modro kravato. Smernice sta upoštevala tudi madžarski predsednik vlade Viktor Orban in njegova soproga Aniko Levai. Zakonca Emmanuel in Brigitte Macron, francoski predsednik in prva dama Francije, sta prav tako upoštevala smernice. Predstavnik britanskega dvora princ William, ki je na pogreb prišel sam, pa je medtem nekoliko izstopal v temno modri obleki.