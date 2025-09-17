Melania Trump v Veliko Britanijo prispela v dolgem plašču in škornjih

Melania Trump ostaja ena najbolj modnih prvih dam na svetu in v zgodovini. Nekdanja manekenka je skupaj z možem odpotovala na uradni obisk v Veliko Britanijo, že ob izkrcanju z letala pa je navdušila s svojim videzom. 55-letnica je nosila dolg plašč bež barve modne znamke Burberry, ki mu je privzdignila ovratnik, izpod njega pa so gledali visoki jahalni škornji Dior.

Prva dama je za obisk Anglije tako že ob pristanku izbrala bolj preprost videz kot leta 2019, ko sta bila s predsednikom na zadnjem uradnem obisku v Veliki Britaniji. Takrat je nosila obleko s potiskom londonskih znamenitosti modne znamke Gucci, ob srečanju s kraljico Elizabeto II. pa je izbrala bolj formalen videz z belo obleko, salonarji in klobukom.

Preostanek obiska se je držala palete nevtralnih in mornarsko modrih barv, pri čemer je izbirala med oblikovalci, kot so The Row, Celine in Hermes, ter pokrivala irskega modnega mojstra – in ljubljenca kraljeve družine – Philipa Treacyja.

Kot ocenjujejo poznavalci, je tokratna njena izbira oblačil bolj premišljena in diplomatska. Plašč je britanske modne znamke, podobne pa sta v preteklosti nosila tako manekenka Kate Moss kot tudi nekdanji britanski predsednik Winston Churchill.

Ker sta Melania in Donald Trump šele prispela, pa nihče ne dvomi, da bo ameriška prva dama še navdušila z izbiro modnih kosov, ki jih je spakirala za tako pomemben obisk na Otoku, kjer se bo srečala tudi s kraljevo družino.