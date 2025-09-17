Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Melania Trump v Veliko Britanijo prispela v dolgem plašču in škornjih

London, 17. 09. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
18

Melania in Donald Trump sta prispela na tridnevni obisk v Veliko Britanijo, kjer se bosta med drugim srečala tudi s kraljem Karlom II., že ob pristanku pa je ameriška prva dama navdušila z izbiro videza. Čeprav je nosila dolg plašč peščene barve in visoke jahalne škornje, so mnogi modni kritiki pozdravili njeno izbiro.

Melania Trump ostaja ena najbolj modnih prvih dam na svetu in v zgodovini. Nekdanja manekenka je skupaj z možem odpotovala na uradni obisk v Veliko Britanijo, že ob izkrcanju z letala pa je navdušila s svojim videzom. 55-letnica je nosila dolg plašč bež barve modne znamke Burberry, ki mu je privzdignila ovratnik, izpod njega pa so gledali visoki jahalni škornji Dior.

Melania in Donald Trump sta prispela v Veliko Britanijo.
Melania in Donald Trump sta prispela v Veliko Britanijo. FOTO: Profimedia

Prva dama je za obisk Anglije tako že ob pristanku izbrala bolj preprost videz kot leta 2019, ko sta bila s predsednikom na zadnjem uradnem obisku v Veliki Britaniji. Takrat je nosila obleko s potiskom londonskih znamenitosti modne znamke Gucci, ob srečanju s kraljico Elizabeto II. pa je izbrala bolj formalen videz z belo obleko, salonarji in klobukom.

Klasični plašč peščene barve je nosila tudi med obiskom Anglije leta 2019.
Klasični plašč peščene barve je nosila tudi med obiskom Anglije leta 2019. FOTO: Profimedia

Preostanek obiska se je držala palete nevtralnih in mornarsko modrih barv, pri čemer je izbirala med oblikovalci, kot so The Row, Celine in Hermes, ter pokrivala irskega modnega mojstra – in ljubljenca kraljeve družine – Philipa Treacyja.

Kot ocenjujejo poznavalci, je tokratna njena izbira oblačil bolj premišljena in diplomatska. Plašč je britanske modne znamke, podobne pa sta v preteklosti nosila tako manekenka Kate Moss kot tudi nekdanji britanski predsednik Winston Churchill.

Ker sta Melania in Donald Trump šele prispela, pa nihče ne dvomi, da bo ameriška prva dama še navdušila z izbiro modnih kosov, ki jih je spakirala za tako pomemben obisk na Otoku, kjer se bo srečala tudi s kraljevo družino.

melania trump prva dama obisk modna izbira videz velika britanija
Naslednji članek

Luka Dončić kot maneken, oboževalci: 'Pozabili smo, da ima obraz modela'

SORODNI ČLANKI

Nezadovoljna Melania: razočaral jo je 'nespoštljivi' Mark

Melania Trump po dolgem času v javnosti: Roboti so že tu

Melania Trump jezna: sinu Joeja Bidna grozi z milijardno tožbo

Bo operna hiša v Washingtonu poimenovana po Melanii Trump?

'Očarljivi' Trump ob prvem srečanju z Melanio spraševal o Sloveniji

Je za Trumpovo nenadno podporo Ukrajini zaslužna Melania?

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vsevedni Joža
17. 09. 2025 13.36
Čudno, da britanci sploh še vabijo tega starega prdca in to kokoš. Zaribal je cel svet pa misli, da je dobrodošel povsod.
ODGOVORI
0 0
Odisej25
17. 09. 2025 13.18
-1
Melanija je zagotovo ena najbolj elegantnih oseb na svetu. Tega ji nihče ne more vzeti, niti Trump, niti nevoščljivci, nihče. Lahko pa kritiziramo njeno obnašanje, elegance pa ne.
ODGOVORI
1 2
Abica
17. 09. 2025 13.36
Kritiziramo lahko karkoli hocemo, tako je to.
ODGOVORI
0 0
sencina
17. 09. 2025 13.11
-2
Še vedno dober zgleda.
ODGOVORI
2 4
J Kvas
17. 09. 2025 13.11
+4
Ni ona Slovenka.
ODGOVORI
5 1
Aijn Prenn
17. 09. 2025 13.08
+1
Kako zelo se je človeštvo spremenilo od časov Martina Krpana dalje... Takrat se je točno vedelo, da je Krpan opravil hvale vredno delo, danes pa bi Krpana obsodili na smrt.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 13.06
+3
Kaj je imela "oblečeno" pri Epsteinu?
ODGOVORI
7 4
Sushilover
17. 09. 2025 13.03
+1
Počne tisto, kar si je od vedno želela, ko je z namenom šla v Ameriko, še s turistično vizo; predvsem nositi oblačila in obutev visoke mode in se bogato poročiti . To ji je zagotovo uspelo. In ne, ne zavidamo, glede na to, kajverjetno do življa sedaj. Ima srečo, da je rodila sina, je kar fejst poba zaenkrat. In zato ni ostala (i)migrantka in je oblast ne preganja.. Nismo zavistni,, nikakor. "Naštimaj narejen nasmešek na obraz" za in v javnosti, je pa del ameriške tradicije. In verjamemmom, da si včash želi, da bi živela lepo v Evropi, stran od tega in kako je izpostavljena, čeprav ima zelo trdno kožo.
ODGOVORI
2 1
komarec
17. 09. 2025 13.02
-1
Lahko bi prišla v kopalkah.
ODGOVORI
1 2
dujedrag
17. 09. 2025 12.55
+0
Donald kdaj bo malo manj lakote po shekelih?
ODGOVORI
1 1
Wolfman
17. 09. 2025 12.46
+1
Kera je pa tista gorjača zraven Melanije v rdeči obleki? A je varnostnica od obeh?
ODGOVORI
1 0
JanezNovak13
17. 09. 2025 12.53
+4
Za monitor poglej in boš videl.
ODGOVORI
4 0
Lenart Čaubi
17. 09. 2025 13.02
-1
Kuharica.
ODGOVORI
0 1
Wolfman
17. 09. 2025 12.43
+1
Škotska pozor, pazite na lastne otroke in dijakinje. Pošast se približuje.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256