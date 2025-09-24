Melania Trump v ZN navdušila v belem hlačnem kostimu

Ameriška prva dama Melania Trump se je svojemu možu pridružila na obisku sedeža Generalne skupščine Združenih narodov, kjer je imel tudi nagovor. Za to posebno priložnost je oblekla hlačni kostim bele barve priznane modne znamke, ki ga je kombinirala z bež srajco. To ni bilo prvič, da je na takšen dogodek oblekla hlače.

Melania Trump se je pridružila možu Donaldu na sedežu Združenih narodov, za to priložnost pa je izbrala elegantno modno kombinacijo. Ko je zapuščala Trump Tower, je nosila vpadljiv bel hlačni kostim znamke Dolce & Gabbana, ki ga je dopolnila z bež bluzo znamke Max Mara. Zanimivo je, da je italijanski dvojec Dolce & Gabbana oblikoval obleko, ki jo je letos nosila za uradni portret v Beli hiši.

Melania Trump je za obisk na Generalni skupščini Združenih narodov izbrala bel hlačni kostim. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav je Melania znana po svojih prefinjenih modnih izbirah za pomembne dogodke, to ni prvič, da se je odločila za hlače. V bolj sproščenih oblačilih se je družila tudi z valižansko princeso Catherine, ko sta bila s predsednikom nedavno na uradnem obisku v Veliki Britaniji. Takrat je nosila jakno rjave barve, ki jo je kombinirala s svetlimi hlačami, obula pa je balerinke.

Melania in Donald Trump v ZN. FOTO: Profimedia icon-expand