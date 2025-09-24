Svetli način
Tuja scena

Melania Trump v ZN navdušila v belem hlačnem kostimu

New York, 24. 09. 2025 14.58 | Posodobljeno pred 20 minutami

Ameriška prva dama Melania Trump se je svojemu možu pridružila na obisku sedeža Generalne skupščine Združenih narodov, kjer je imel tudi nagovor. Za to posebno priložnost je oblekla hlačni kostim bele barve priznane modne znamke, ki ga je kombinirala z bež srajco. To ni bilo prvič, da je na takšen dogodek oblekla hlače.

Melania Trump se je pridružila možu Donaldu na sedežu Združenih narodov, za to priložnost pa je izbrala elegantno modno kombinacijo. Ko je zapuščala Trump Tower, je nosila vpadljiv bel hlačni kostim znamke Dolce & Gabbana, ki ga je dopolnila z bež bluzo znamke Max Mara. Zanimivo je, da je italijanski dvojec Dolce & Gabbana oblikoval obleko, ki jo je letos nosila za uradni portret v Beli hiši.

Čeprav je Melania znana po svojih prefinjenih modnih izbirah za pomembne dogodke, to ni prvič, da se je odločila za hlače. V bolj sproščenih oblačilih se je družila tudi z valižansko princeso Catherine, ko sta bila s predsednikom nedavno na uradnem obisku v Veliki Britaniji. Takrat je nosila jakno rjave barve, ki jo je kombinirala s svetlimi hlačami, obula pa je balerinke.

Melania je pred Generalno skupščino Združenih narodov stopila že leta 2018. Takrat je pozornost pritegnila v roza obleki z vpadljivimi rokavi in ujemajočimi se salonarji. Istega leta sta z možem še enkrat obiskala Združene narode, nosila pa je hlače slonokoščene barve in ujemajočo se bluzo.

