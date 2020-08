Melania Trumpu izmaknila roko: je bil kriv veter?

Posnetek, ko Melania in Donald Trump izstopata iz letala, sledi pa jima njun 14-letni sin Barron , je hitro zaokrožil po spletu. Tudi med zvezdniškimi imeni, saj je posnetek na svojem profilu na Instagramu objavila tudi barbadoška pevka Rihanna .

Na družbenih omrežij se je hitro vnela debata, da imata zakonske težave in da bo nekdo izmed njiju ta večer spal na kavču. Eni pa so si privoščili tudi malo sarkazma in zapisali: "Glasovala bo za Bidna."

Spomnimo, da bodo 3. novembra v Ameriki potekale volitve, na katerih se bosta Joe Biden in Kamala Harris postavila po robu Donaldu Trumpu in njegovemu podpredsedniškemu kandidatu Miku Penceu.

Na družbenih omrežjih pa so se oglasili tudi tisti, ki menijo, da je bil za Melanijin odziv kriv močan veter, saj je ta poskušala svojo obleko obdržati na mestu. Kar je seveda tudi mogoče. Je pa tudi res, da tokrat ni prvič, da je Melania Donalda v javnosti zavrnila.