Melania v obleki brez naramnic, princesa Catherine s tiaro

V windsorskem gradu so v čast ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in prvi dami Melanii Trump organizirali slavnostni banket. Tako kot že od prihoda prve ameriške dame v Anglijo so bile vse oči uprte vanjo, obilo pozornosti pa je pritegnila tudi princesa Catherine, ki je navdušila s pravim kraljevskim videzom.

Melania in Donald Trump sta na uradnem obisku v Veliki Britaniji, kjer ju je sprejela tudi kraljeva družina. V windsorskem gradu so ob tej priložnosti priredili slavnostni banket, na katerem pa sta največ pozornosti poželi ameriška prva dama in bodoča kraljica. Melania je ob tej priložnosti nosila rumeno obleko z razkritimi rameni znamke Carolina Herrera, ki je poudarila njen pas. Videz je dopolnila z lila žametnimi čevlji znamke Manolo Blahnik. Princesa Catherine je bila v dolgi obleki barve šampanjca, na glavi pa je nosila tiaro.

Melania Trump in princesa Catherine na slavnostnem banketu. FOTO: Profimedia icon-expand

Obleka valižanske princese je delo britanske oblikovalke Phillipe Lepley z ročno vezeno zlato čipko. Videz je dopolnila s svojo najljubšo kraljevo tiaro, znano kot Ljubimčev vozel kraljice Marije. Čeprav je od poroke s princem Williamom leta 2011 nosila štiri različne tiare, je ta njena najpogostejša izbira za formalne priložnosti, kot so državniški banketi in diplomatski sprejemi. Videz je dopolnila z uhani, ki so pripadali pokojni kraljici Elizabeti. Nosila je tudi trak velikega križa kraljevega viktorijanskega reda.

Princ William in princesa Catherine na slavnostnem banketu ob obisku ameriškega predsednika Trumpa. FOTO: Profimedia icon-expand

Na banketu sta zakonca Trump gostila kralj Karel III. in kraljica Camilla, ki je nosila dolgo obleko modre barve. Tudi ona je na glavi nosila tiaro. Dogodka se je udeležilo 160 gostov, obrok pa je potekal za banketno mizo, dolgo skoraj 50 metrov. Miza je bila pogrnjena s 139 svečami in 1452 kosi jedilnega pribora, prisotnih pa je bilo nekaj več kot 100 zaposlenih.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo. FOTO: Profimedia icon-expand