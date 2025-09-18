Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Melania v obleki brez naramnic, princesa Catherine s tiaro

London, 18. 09. 2025 10.58 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
7

V windsorskem gradu so v čast ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in prvi dami Melanii Trump organizirali slavnostni banket. Tako kot že od prihoda prve ameriške dame v Anglijo so bile vse oči uprte vanjo, obilo pozornosti pa je pritegnila tudi princesa Catherine, ki je navdušila s pravim kraljevskim videzom.

Melania in Donald Trump sta na uradnem obisku v Veliki Britaniji, kjer ju je sprejela tudi kraljeva družina. V windsorskem gradu so ob tej priložnosti priredili slavnostni banket, na katerem pa sta največ pozornosti poželi ameriška prva dama in bodoča kraljica. Melania je ob tej priložnosti nosila rumeno obleko z razkritimi rameni znamke Carolina Herrera, ki je poudarila njen pas. Videz je dopolnila z lila žametnimi čevlji znamke Manolo Blahnik. Princesa Catherine je bila v dolgi obleki barve šampanjca, na glavi pa je nosila tiaro.

Melania Trump in princesa Catherine na slavnostnem banketu.
Melania Trump in princesa Catherine na slavnostnem banketu. FOTO: Profimedia

Obleka valižanske princese je delo britanske oblikovalke Phillipe Lepley z ročno vezeno zlato čipko. Videz je dopolnila s svojo najljubšo kraljevo tiaro, znano kot Ljubimčev vozel kraljice Marije. Čeprav je od poroke s princem Williamom leta 2011 nosila štiri različne tiare, je ta njena najpogostejša izbira za formalne priložnosti, kot so državniški banketi in diplomatski sprejemi. Videz je dopolnila z uhani, ki so pripadali pokojni kraljici Elizabeti. Nosila je tudi trak velikega križa kraljevega viktorijanskega reda.

Princ William in princesa Catherine na slavnostnem banketu ob obisku ameriškega predsednika Trumpa.
Princ William in princesa Catherine na slavnostnem banketu ob obisku ameriškega predsednika Trumpa. FOTO: Profimedia

Na banketu sta zakonca Trump gostila kralj Karel III. in kraljica Camilla, ki je nosila dolgo obleko modre barve. Tudi ona je na glavi nosila tiaro.

Dogodka se je udeležilo 160 gostov, obrok pa je potekal za banketno mizo, dolgo skoraj 50 metrov. Miza je bila pogrnjena s 139 svečami in 1452 kosi jedilnega pribora, prisotnih pa je bilo nekaj več kot 100 zaposlenih.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo.
Kralj Karel III. in kraljica Camilla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo. FOTO: Profimedia

Postavitev mize je trajala en teden, pripravili pa so jo dva dni pred samim dogodkom. Jedilni pribor so na svoje mesto položili dan pred večerjo. Kraljeva družina je sestavila sedežni red.

Med gosti so bili poleg Trumpovih in kraljeve družine tudi premier Keir Starmer, izvršni direktor Blackstona Steve Schwarzman, izvršni direktor Appla Tim Cook, izvršni direktor Nvidie Jensen Huang, Sam Altman iz OpenAI, medijski mogotec Rupert Murdoch ter mnogi drugi.

melania trump princesa catherine banket uradni obisk obleka
Naslednji članek

'To je najbolj neposreden napad na svobodo govora'

SORODNI ČLANKI

Drzna princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi

Kraljevi sprejem za zakonca Trump: prevoz v zlati kočiji, razkošen banket

Melania Trump v Veliko Britanijo prispela v dolgem plašču in škornjih

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
18. 09. 2025 11.23
Poglejte to lepoto, eleganco, urejenost, modo, umetnost za razliko od tiste s Snežičeve jahte, ki jo je rdeči pernati kravjek pobral na cesti. To je to, za levičarje je vse dober..
ODGOVORI
0 0
Artechh
18. 09. 2025 11.23
Pomembno ja. Svobodo govora pa sami preprečujete
ODGOVORI
0 0
Majzelj
18. 09. 2025 11.16
+3
Obe sta fejst, sam Chaterine bi dal na našo domačo hrano. Punca je presuha in rabi mal zdravega holesterola.
ODGOVORI
3 0
Rožice so zacvetele
18. 09. 2025 11.16
+2
Kate in William sta kot iz cirkusa.
ODGOVORI
3 1
JanezNovak13
18. 09. 2025 11.13
-2
"nosila rumeno obleko z razkritimi rameni znamke Carolina" Rameni sta znamke Carolina ali kako?
ODGOVORI
1 3
DIKLOVE
18. 09. 2025 11.12
+1
Sovražite lahko našo Slovenko, ampak je vec dozivela kot katerikoli Slovenec.
ODGOVORI
3 2
osservatore
18. 09. 2025 11.07
-3
A lahko nehate s temi nebulozami?
ODGOVORI
2 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256