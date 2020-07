Melanie Griffith delila nekaj zanimivih fotografij iz preteklosti

Melanie Griffith je te dni ob pregledovanju fotografij iz preteklosti občutila nekaj nostalgije in se tako odločila, da lepe trenutke preteklih let deli tudi s svojimi oboževalci. 62-letnica je objavila fotografije iz svojih otroških let ter iz svoje mladosti, pa tudi slike svoje družine. Na nekaterih posnetkih pa lahko vidimo tudi njeno mamo, igralko Tippi Hedren.

Hedrenova, ki ima zdaj 90 let, je zaslovela v ikoničnem filmu Alfreda HitchcockaPtičiiz leta 1963. Melanie je objavila fotografijo s svojo mamo in ob tem zapisala, da je bila posneta leta 1962, torej leto dni preden se je pojavila v grozljivem trilerju. Pod svojo fotografijo pa je pojasnila, da je bila na njej stara 26 let in da je bilo to obdobje, ko je bila izredno težavna.