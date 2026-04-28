Melanie Griffith in Antonio Banderas 10 let po ločitvi z roko v roki

Melanie Griffith in Antonio Banderas sta uživala v večeru, ki sta ga preživela v družinskem vzdušju. Par, ki se je pred 10 leti ločil, je v družbi hčerke in zeta najprej večerjal, nato pa se sprehodil v okolici restavracije. Igralka je ob tem nekdanjega moža prijela pod roko, nedaleč za njima pa sta hodila tudi mladoporočenca.

68-letna zvezdnica filma Zatišje pred viharjem je za to priložnost oblekla kavbojke in usnjeno jakno, 65-letnik, ki je upodobil Zorra, je nosil črne hlače in sivo jakno, v roki pa je držal belo kapo s ščitnikom.

Da so skupaj preživeli nekaj lepih trenutkov, dokazuje tudi fotografija, ki jo je na družbenem omrežju objavil Banderas, na njej pa vsi skupaj nasmejani sedijo na kavču. "Prijeten in vesel trenutek v Los Angelesu z zetom Alexom, hčerko Stello in mojo nekdanjo ženo in doživljenjsko prijateljico Melanie," je tako v angleščini kot španščini ob fotografiji pripisal igralec.