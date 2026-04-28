Tuja scena

Melanie Griffith in Antonio Banderas 10 let po ločitvi z roko v roki

Los Angeles, 28. 04. 2026 15.01 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Antonio Banderas in Melanie Griffith

Nekdanja zakonca Melanie Griffith in Antonio Banderas sta tudi po ločitvi ostala v dobrih odnosih. Igralca so nedavno skupaj opazili v Los Angelesu, kjer sta si skupaj s hčerko in zetom privoščila družinsko večerjo, nato pa se z roko v roki nasmejana sprehodila po mestu.

Melanie Griffith in Antonio Banderas sta uživala v večeru, ki sta ga preživela v družinskem vzdušju. Par, ki se je pred 10 leti ločil, je v družbi hčerke in zeta najprej večerjal, nato pa se sprehodil v okolici restavracije. Igralka je ob tem nekdanjega moža prijela pod roko, nedaleč za njima pa sta hodila tudi mladoporočenca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

68-letna zvezdnica filma Zatišje pred viharjem je za to priložnost oblekla kavbojke in usnjeno jakno, 65-letnik, ki je upodobil Zorra, je nosil črne hlače in sivo jakno, v roki pa je držal belo kapo s ščitnikom.

Da so skupaj preživeli nekaj lepih trenutkov, dokazuje tudi fotografija, ki jo je na družbenem omrežju objavil Banderas, na njej pa vsi skupaj nasmejani sedijo na kavču. "Prijeten in vesel trenutek v Los Angelesu z zetom Alexom, hčerko Stello in mojo nekdanjo ženo in doživljenjsko prijateljico Melanie," je tako v angleščini kot španščini ob fotografiji pripisal igralec.

Antonio Banderas in Melanie Griffith sta bila poročena skoraj 20 let.
FOTO: Profimedia

Nekdanji par se je spoznal leta 1995 na snemanju romantične komedije Dvojni zapeljivec, poročila pa sta se že naslednje leto v Londonu. Ločila sta se leta 2015, leto in pol za tem, ko je igralka vložila vlogo za razvezo. V izjavi za javnost sta pred tem sporočila, da se po tehtnem razmisleku razhajata v prijateljskem odnosu.

Preberi še Poročila se je hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith

Skupaj imata hčerko Stello, Griffith pa ima še tri otroke iz prejšnjih zakonov. Najbolj znana je igralka Dakota Johnson, ki jo ima z Donom Johnsonom. Banderas se je pred desetletjem umaknil iz Hollywooda in se preselil v svojo rodno Španijo, kjer se je oktobra poročila hči. "Hčerkina poroka se je spremenila v srčno družinsko srečanje, ki je bilo čustveno, veselo in polno smeha. Hvala vsem, ki ste nam to omogočili," je takrat na družbenem omrežju zapisal zvezdnik.

Razlagalnik

Zorro je izmišljen lik, ki ga je leta 1919 ustvaril pisatelj Johnston McCulley. Gre za zamaskiranega maščevalca, ki se bori proti tiraniji in krivicam v španski Kaliforniji. Zorro je znan po svojem črnem plašču, maski, mojstrskem obvladovanju meča in svojem zaščitnem znaku, črki 'Z', ki jo z mečem vreže v svoje nasprotnike. Antonio Banderas je ta lik upodobil v zelo uspešnih filmih 'Zorrova maska' (1998) in 'Zorrova vrnitev' (2005), kar je utrdilo njegov status mednarodne filmske zvezde.

Dakota Johnson je znana ameriška igralka, ki je zaslovela predvsem z vlogo Anastasie Steele v filmski franšizi 'Petdeset odtenkov sive'. Izhaja iz izjemno znane igralske družine; njena mati je Melanie Griffith, njen oče pa igralec Don Johnson. Poleg staršev sta bila tudi njena babica, Tippi Hedren, ikonična igralka, ki je zaslovela v filmih Alfreda Hitchcocka, kar pomeni, da Dakota predstavlja že tretjo generacijo uspešnih hollywoodskih ustvarjalcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
melanie griffith antonio banderas igralec igralka ločitev

Zvezdnik filma Pleše z volkovi obsojen na doživljenjsko zaporno kazen

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
28. 04. 2026 15.41
Noben par ne more čez Kyro in Kevina. Tok kot sta pa onadva trčena in čudaška, ko sta skupaj... Idealen par. On zanjo in ona zanj. Grem stavit, da sta oba se danes hvalezna, da sta se spoznala. Dvomim, da bosta šla kdaj narazen.
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
