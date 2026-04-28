Melanie Griffith in Antonio Banderas 10 let po ločitvi z roko v roki

Melanie Griffith in Antonio Banderas sta uživala v večeru, ki sta ga preživela v družinskem vzdušju. Par, ki se je pred 10 leti ločil, je v družbi hčerke in zeta najprej večerjal, nato pa se sprehodil v okolici restavracije. Igralka je ob tem nekdanjega moža prijela pod roko, nedaleč za njima pa sta hodila tudi mladoporočenca.
68-letna zvezdnica filma Zatišje pred viharjem je za to priložnost oblekla kavbojke in usnjeno jakno, 65-letnik, ki je upodobil Zorra, je nosil črne hlače in sivo jakno, v roki pa je držal belo kapo s ščitnikom.
Da so skupaj preživeli nekaj lepih trenutkov, dokazuje tudi fotografija, ki jo je na družbenem omrežju objavil Banderas, na njej pa vsi skupaj nasmejani sedijo na kavču. "Prijeten in vesel trenutek v Los Angelesu z zetom Alexom, hčerko Stello in mojo nekdanjo ženo in doživljenjsko prijateljico Melanie," je tako v angleščini kot španščini ob fotografiji pripisal igralec.
Nekdanji par se je spoznal leta 1995 na snemanju romantične komedije Dvojni zapeljivec, poročila pa sta se že naslednje leto v Londonu. Ločila sta se leta 2015, leto in pol za tem, ko je igralka vložila vlogo za razvezo. V izjavi za javnost sta pred tem sporočila, da se po tehtnem razmisleku razhajata v prijateljskem odnosu.
Skupaj imata hčerko Stello, Griffith pa ima še tri otroke iz prejšnjih zakonov. Najbolj znana je igralka Dakota Johnson, ki jo ima z Donom Johnsonom. Banderas se je pred desetletjem umaknil iz Hollywooda in se preselil v svojo rodno Španijo, kjer se je oktobra poročila hči. "Hčerkina poroka se je spremenila v srčno družinsko srečanje, ki je bilo čustveno, veselo in polno smeha. Hvala vsem, ki ste nam to omogočili," je takrat na družbenem omrežju zapisal zvezdnik.
Zorro je izmišljen lik, ki ga je leta 1919 ustvaril pisatelj Johnston McCulley. Gre za zamaskiranega maščevalca, ki se bori proti tiraniji in krivicam v španski Kaliforniji. Zorro je znan po svojem črnem plašču, maski, mojstrskem obvladovanju meča in svojem zaščitnem znaku, črki 'Z', ki jo z mečem vreže v svoje nasprotnike. Antonio Banderas je ta lik upodobil v zelo uspešnih filmih 'Zorrova maska' (1998) in 'Zorrova vrnitev' (2005), kar je utrdilo njegov status mednarodne filmske zvezde.
Dakota Johnson je znana ameriška igralka, ki je zaslovela predvsem z vlogo Anastasie Steele v filmski franšizi 'Petdeset odtenkov sive'. Izhaja iz izjemno znane igralske družine; njena mati je Melanie Griffith, njen oče pa igralec Don Johnson. Poleg staršev sta bila tudi njena babica, Tippi Hedren, ikonična igralka, ki je zaslovela v filmih Alfreda Hitchcocka, kar pomeni, da Dakota predstavlja že tretjo generacijo uspešnih hollywoodskih ustvarjalcev.
