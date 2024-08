Melanie Griffith in Antonio Banderas navdušena nad zaroko hčerke Stelle

Hči Melanie Griffith in Antonia Banderasa se bo poročila. Novico, da je zaročena s svojim dolgoletnim fantom in prijateljem iz otroštva Alexom Gruszynskim je na Instagramu sprva razkrila Stella Banderas . "Za vedno skupaj z mojo najljubšo osebo na svetu," je zapisala ob fotografije iz preteklosti, ki jih je objavila na Instagramu .

Nad zaroko svoje hčerke sta navdušena tudi slavna starša, ki sta na družbenih omrežjih prav tako delila svoje občutke in s fotografijami razkrila tudi kakšen prstan je Alex izbral za svojo drago. "Vprašal je, padel na kolena in rekla je da. Stella in Alex sta zaročena in se bosta poročila. Njuna ljubezen se je rodila že pred šolo, je resnična in globoka," je zapisala slavna igralka in otrokoma čestitala za zaroko.