Tuja scena

Melanii Trump v dar šal ukrajinskih otrok

London, 18. 09. 2025 14.57 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
15

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta na uradnem obisku v Angliji, kjer sta se že udeležila slavnostnega banketa, ki ga je gostila kraljeva družina, na urniku pa imata tudi srečanje s premierjem sirom Keirom Starmerjem in njegovo ženo. Kot poročajo britanski mediji, bosta Melanii v dar podarila šal z risbami ukrajinskih otrok in ji tako izkazala priznanje za podporo njunih prizadevanjih.

Melania Trump bo od britanskega premierja sira Keira Starmerja in njegove žene dobila svilen šal s potiskom risb ukrajinskih otrok, s tem pa ji bosta izkazala hvaležnost za podporo pri njunih prizadevanjih za rešitev konflikta in pomoč nedolžnim žrtvam. Umetniško delo otrok so poimenovali We Can Dream Again, prejela pa ga bo med obiskom pri premierju.

Ameriška prva dama si je darilo 'prislužila' s pismom ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ko se je ta avgusta srečal z njenim možem na Aljaski, v njem pa je opozorila na stisko ukrajinskih in ruskih otrok. Britanska vlada se sicer že več mesecev trudi, da bi politiko Donalda Trumpa usmerila v bolj proukrajinsko smer, med tem ko si ameriški predsednik prizadeva končati vojno med Ukrajino in Rusijo.

Melania Trump se zavzema za ukrajinske in ruske otroke.
Melania Trump se zavzema za ukrajinske in ruske otroke. FOTO: Profimedia

Trump bo dobil rdečo po meri izdelano škatlo, kakršno uporabljajo ministri Starmerjeve vlade, okrašena pa bo z njegovim predsedniškim pečatom in nazivom. Škatla je simbol britanske politične moči, v njej pa so običajno državniški dokumenti, ministrom pa jih običajno predajo na koncu dneva, da si preberejo povzetke in lažje sprejmejo odločitve.

Risbe, ki so na šalu, so narisali otroci londonske ukrajinske šole St Mary's v sodelovanju z ukrajinsko umetnico Mariyo Dykalo. Na njih so upodobili svoje sanje za prihodnost, med drugim pa se veselijo ponovne združitve s svojimi družinami, hišnimi ljubljenčki in vrnitve domov.

melania trump šal darilo ukrajinski otroci
KOMENTARJI (15)

Betuul
18. 09. 2025 17.32
Prosim za zavzemanje palestinskih otrok!otroci so, kakšno je to odrivanje od pravic otroka
ODGOVORI
0 0
IskraLJ
18. 09. 2025 17.08
+3
Sramota britanska.
ODGOVORI
7 4
Rudar
18. 09. 2025 17.24
-1
V čem je to sramota?
ODGOVORI
2 3
Betuul
18. 09. 2025 17.33
V sramoti
ODGOVORI
0 0
IskraLJ
18. 09. 2025 17.33
Če sam ne veš, ti ne morem pomagat. Prov silijo se teli naciji že, samo da bi vojna trajala, ... Enostavno dovolj imamo teh ukrijev, dovolj različnih spolov, dovolj vojne, dovolj mehkih predsednikov, dovolj nedela, dovolj migrantov
ODGOVORI
0 0
Petur
18. 09. 2025 17.06
+4
englanderji so zahtevali nadaljevanje vojne..če je kdo naredil dobro za otroke jih je odpeljal iz bojišč....
ODGOVORI
5 1
Pacient2
18. 09. 2025 17.06
Darilo Melania o ja
ODGOVORI
0 0
Betuul
18. 09. 2025 17.33
🎁
ODGOVORI
0 0
Pacient2
18. 09. 2025 17.06
-1
Kako si prizedeva za otroke neverjetno
ODGOVORI
0 1
bandit1
18. 09. 2025 17.03
+5
Ma briga snobe od koga je, če ni v vrednosti veš sto mio $
ODGOVORI
5 0
Zmaga Ukraini
18. 09. 2025 17.00
+0
In kako se "zavzema za te otroke"? Samo "zavzema", ali tudi kaj konkretnega naredi zanje?
ODGOVORI
5 5
IskraLJ
18. 09. 2025 17.09
+3
Zelenskega vprašaj, on je krivec.
ODGOVORI
5 2
Zmaga Ukraini
18. 09. 2025 17.30
-1
Krivec za to, da se melonja zavzema za ukrajinske otroke? Bi znal morebiti malce bolje pojasniti ta tvoj umotvor?
ODGOVORI
0 1
Rudar
18. 09. 2025 17.32
Krivec je tvoj idol Vladimir.
ODGOVORI
0 0
medusa
18. 09. 2025 16.57
+2
Lepo.Mogoce bi se se malo za nase zavzela iz slabih razmer ,ker je vladi secko jedno...
ODGOVORI
4 2
