Melanii Trump v dar šal ukrajinskih otrok

Melania Trump bo od britanskega premierja sira Keira Starmerja in njegove žene dobila svilen šal s potiskom risb ukrajinskih otrok, s tem pa ji bosta izkazala hvaležnost za podporo pri njunih prizadevanjih za rešitev konflikta in pomoč nedolžnim žrtvam. Umetniško delo otrok so poimenovali We Can Dream Again, prejela pa ga bo med obiskom pri premierju.

Ameriška prva dama si je darilo 'prislužila' s pismom ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ko se je ta avgusta srečal z njenim možem na Aljaski, v njem pa je opozorila na stisko ukrajinskih in ruskih otrok. Britanska vlada se sicer že več mesecev trudi, da bi politiko Donalda Trumpa usmerila v bolj proukrajinsko smer, med tem ko si ameriški predsednik prizadeva končati vojno med Ukrajino in Rusijo.

Melania Trump se zavzema za ukrajinske in ruske otroke. FOTO: Profimedia icon-expand

Trump bo dobil rdečo po meri izdelano škatlo, kakršno uporabljajo ministri Starmerjeve vlade, okrašena pa bo z njegovim predsedniškim pečatom in nazivom. Škatla je simbol britanske politične moči, v njej pa so običajno državniški dokumenti, ministrom pa jih običajno predajo na koncu dneva, da si preberejo povzetke in lažje sprejmejo odločitve.