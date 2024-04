Melinda Gates ni zaročena, z novinarjem Jonom Du Prejem sta se razšla

New York, 24. 04. 2024 13.54 | Posodobljeno pred 35 minutami

Nekdanja žena Billa Gatesa, Melinda French Gates, ne načrtuje poroke, je sporočil njen tiskovni predstavnik, saj sta se z nekdanjim dopisnikom televizijske mreže Fox News razšla. Govorice, da jo je Jon Du Pre zaprosil za roko, so se pojavile, ko so milijarderko nedavno opazili z velikim diamantnim prstanom, a se je izkazalo, da niso bile resnične.

OGLAS

Melinda French Gates še ne načrtuje, da bi se drugič sprehodila do oltarja. Milijarderka, ki je zelo dejavna na področju dobrodelnosti, se je nedavno v javnosti pojavila z velikim diamantnim prstanom, zaradi česar so mnogi takoj sklepali, da jo je novinar Jon Du Pre, s katerim se je sestajala, zaprosil za roko, a je njen tiskovni predstavnik za Page Six govorice zavrnil in razkril, da se je par razšel.

Melinda Gates je zaradi velikega diamantnega prstana sprožila govorice o zaroki, a so se te izkazale za napačne. FOTO: Profimedia icon-expand

"Melinda ni zaročena in se ne sestaja več z Jonom Du Prejem," je povedal 59-letničin tiskovni predstavnik. Kdaj sta prekinila zvezo, ni razkril. Melindo so v objektiv ujeli, ko se je v New Yorku skupaj s svojim asistentom izkrcala iz helikopterja. Čeprav je bila oblečena vsakdanje, pa je pozornost pritegnil velik diamantni prstan, ki ga je nosila na prstancu leve roke. Novinarja in filantropinjo so začeli romantično povezovati leta 2022, ko so ju aprila tistega leta skupaj opazili na košarkarski tekmi. Kot je takrat poročal TMZ, je par stanoval v prestižnem hotelu v Kaliforniji.