Melinda Gates o razpadu zakona z Billom Gatesom: Partnerja morata biti iskrena

Melinda Gates je nekdanjega moža Billa Gatesa zapustila zaradi težav z zaupanjem. 60-letna filantropistka je v nedavni oddaji The Late Show s Stephenom Colbertom spregovorila o tem, kaj se je naučila iz propadlega zakona, ki se je končal pred štirimi leti, in razkrila, da je v razmerju najbolj pomembno zaupanje med partnerjema.

"Naučila sem se, da mora razmerje temeljiti na zaupanju, kar sem si želela tudi v zakonu. Oba partnerja morata biti iskrena drug do drugega. Če ne moreš biti iskren, ne moreš biti intimen in ni zaupanja. Zato sem morala na koncu oditi," je Colbertu povedala Melinda, voditelj pa jo je vprašal, ali se sedaj s kom sestaja.

Melinda je v preteklosti že razkrila, da sta se z Billom razšla zaradi njegove nezvestobe in povezanosti s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom . "Ni mi bilo všeč, da je sestankoval z Epsteinom, kar sem Billu tudi jasno povedala. Bil je poosebljeno zlo in moje srce se lomi za te ženske," je leta 2022 povedala v intervjuju za CBS Mornings . Gates je pozneje za Wall Street Journal priznal, da je bil neumen, ker je preživljal čas z Epsteinom, in njuno druženje označil za veliko napako.

Ločitev zakoncev Gates je v medijih ponovno zaživela, saj Melinda promovira svojo novo knjigo spominov, ki jo je poimenovala The Next Day. "Ločitve so boleče in to ni nekaj, kar bi želela kateri koli družini," je pred mesecem povedala za Elle in pojasnila, da je bil razhod z Billom ena od najtežjih, a najbolj pomembnih odločitev v njenem življenju.

V knjigi je razkrila, da je možu na počitnicah v Novi Mehiki leta 2020 dejala, da si želi ločitve. "To je bil eden najbolj strašljivih pogovorov, kar sem jih kdaj imela," je zapisala in dodala, da je bil Bill žalosten in razburjen, a hkrati razumevajoč in spoštljiv. Nekdanji par je javnost o odločitvi, da se razideta, seznanil šele leto pozneje v skupni izjavi. 60-letnica je v knjigi zapisala, da so bili odnosi med nekdanjima zakoncema najprej zelo skrhani, saj sta morala doseči poravnavo. "Bill slovi kot eden najbolj neizprosnih pogajalcev na svetu," je pojasnila.