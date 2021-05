Melinda že pred leti v stiku z odvetniki, kriv tudi Epstein

56-letna Melinda Gates se je tako že od oktobra 2019 pogovarjala z odvetniki več podjetij in dejala, da je zakonska zveza "nepovratno prekinjena," je poročal Wall Street Journal , navaja pa dokumente in ljudi, ki so z zadevo seznanjeni. Njeno nelagodje glede vezi nekdanjega moža z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom sega vsaj v leto 2013, je zapisal časnik.

New York Times je oktobra 2019 poročal, da se je milijarder že večkrat srečal z Epsteinom in nekoč ostal pozno v njegovi hiši v New Yorku. Tiskovna predstavnica soustanoviteljice korporacije Microsoft je takrat dejala, da so bila srečanja osredotočena na dobrodelnost. Epstein je sicer umrl v zaporu dva meseca pred tem, ko je čakal na sojenje zaradi zveznih obtožb, povezanih s spolno trgovino.

O ločitvi sta se Gatesova pogajala med pandemijo, vključene pa so bile pravne ekipe, ki so sodelovale z mediatorjem glede razdelitve njunega premoženja, ki ga indeks milijarderjev Bloomberga ocenjuje na 145 milijard dolarjev (cca 119 milijard evrov).