Melindo French Gates na večerjo v Belo hišo pospremil sin Rory

Filantropistko Melindo French Gates je na gala večerjo v Belo hišo pospremil sin Rory, mati in sin pa sta s svojo prisotnostjo in podobnostjo navdušila. 59-letnica je za to priložnost oblekla dolgo svetlo obleko z rožnim potiskom, videz pa dopolnila z rumenim ogrinjalom in ujemajočo se torbico, 25-letnik pa se je odločil za klasično črno moško obleko z belo srajco in črno kravato.