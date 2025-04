Melindo Gates v New Yorku v objektive ujeli z novim partnerjem

Melinda Gates je po ločitvi od nekdanjega moža Billa Gatesa ponovno srečno zaljubljena. 60-letnica je nedavno potrdila romanco s Philipom Vaughnom, zaljubljenca pa so le nekaj dni pozneje v objektive ujeli v New Yorku, kjer ji je poslovnež pomagal izstopiti iz avtomobila, pozneje pa sta se z roko v roki sprehodila po mestu.

Melinda Gates je nedavno razkrila, da je v zelo srečni zvezi, fotografije, ki so jih posneli ulični fotografi, pa dokazujejo, da je temu res tako. 60-letnico so z novim partnerjem nedavno ujeli v New Yorku, kjer se je s poslovnežem Philipom Vaughnom z roki v roki sprehodila po mestu, par pa je bil nasmejan in sproščen.

Melinda Gates in Philip Vaughn sta se z roko v roki sprehodila po New Yorku. FOTO: Profimedia icon-expand

60-letna filantropistka je nosila črno usnjeno obleko, nad njo pa je oblekla plašč modre barve. Videz je dopolnila s čevlji z visoko peto, lase pa je spela v čop. Njen partner je za to priložnost oblekel sivo klasično moško obleko in belo srajco. Par so prvič skupaj opazili oktobra 2024, vse od takrat pa so krožile govorice, da sta se romantično zapletla.

Melinda Gates in Philip Vaughn FOTO: Profimedia icon-expand

Melinda je zvezo potrdila tudi v nedavno oddaji Late Show With Stephen Colbert, a ni omenjala partnerjevega imena. Enako je storila tudi pred mesecem dni v izjavi za People. "Da, sestajam se z nekom. To je vse, kar bom izdala. Sem precej srečna," je povedala 60-letnica, to pa je njeno prvo resno razmerje, ki ga je javno priznala po ločitvi od nekdanjega moža leta 2021 po 27 letih zakona.

Nekdanja zakonca sta se poročila leta 1994 na Havajih, skupaj pa imata tri otroke. Tudi Bill je že v novi zvezi s Paulo Hurd, zvezo pa je potrdil februarja v oddaji Today. "Zelo sem srečna. Zelo se zabavava. Ogledala sva si olimpijske igre v Parizu in počela veliko zanimivih stvari," je takrat dejal. Par se je skupaj že pojavil tudi na rdeči preprogi.