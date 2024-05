Melissa Joan Hart mladoletno Britney Spears peljala v nočni klub

"Z Britney sva se morali pogosto skupaj pojavljati, a sva se v tistem času skupaj tudi zelo zabavali," je povedala Hartova in o njuni sestrski vezi dejala: "Opazila sem, da je obdana z ljudmi, sama pa nima nobene besede in svobode. Zato sem jo vprašala, ali bi rada šla z menoj? Vsak večer sem šla v klub, saj sem rada plesala in se zabavala, a sem se ob tem vedla odgovorno in vedela, kje je moja meja."

Britney je po težavah, ki jih je imela z duševnim zdravjem, pristala pod skrbništvom njenega očeta, ki je trajalo 13 let in ga je sodnica prekinila leta 2021 na pobudo njenih oboževalcev. "Moja družina me je prizadela! Nikoli ni bilo nobene pravice in je nikoli ne bo," je zapisala v eni od objav na družbenem omrežju. Pevka, ki je zaslovela s hiti Oops!...I Did It Again, Crazy in Stronger, je v začetku leta dejala, da se ne namerava vrniti v glasbene vode, čeprav so zaokrožile novice, da naj bi načrtovala prav to.