Melissa McCarthy o soprogu: Zadela sem jackpot!

Melissa McCarthy in Ben Falcone sta se spoznala pred več kot 20 leti in se poročila leta 2005.

"Gre za to, da najdeš nekoga, ki ti pomaga postati boljša oseba. Je moja opora in je zelo pameten," je Melissa McCarthy za Peopledejala o soprogu Benu Falconeju. Nato je dodala: "Spravi me v nor smeh kakih štirikrat ali petkrat na dan. Zadela sem jackpot!"

Povedala je, da Ben vsako stvar naredi s prijaznostjo in je vesela, da je tako prisoten v življenju njunih hčerk: 12-letne Vivian in 10-letne Georgette. "Veliko se pogovarjamo o tem, da sta prijaznost in poštenost zelo pomembni vrlini," je dodala, a potožila, da je to v svetu, kjer prevladujejo žaljivi komentarji, zelo težko doseči.

Zvezdnika tako znotraj svojega doma prisegata na pozitivnost in smeh. "To ni najbolj resno gospodinjstvo. Na svetu se dogaja veliko resnih stvari in ni nujno, da je tako tudi v našem domu," je pojasnila in opisala, da se pri njih kar naprej sliši smeh in se vedno nekaj dogaja.