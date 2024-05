Melissa McCarthy stopila v bran Meghan Markle: Čudovita je

Ne zamudite Melisse McCarthy v filmu Kraljice zločina nocoj ob 20. uri na POP TV.

"Je čudovita in super," je dodala igralka, ki je leta 2021 skupaj z ženo princa Harryja posnela krajši zabavni videoposnetek, v katerem se je pošalila na račun angleške kraljeve družine. "Sama se nikoli nisem počutila ogrožena s strani navdihujoče osebe. Vedno pomislim, da je to (navdihujoča oseba, op.a.) čudovito. V resnici je problem v ljudeh, ki delijo sovražnost."

V akcijskem filmu je moč spremljati žene mafijcev v New Yorku v 70. letih, ki se odločijo nadaljevati z operativo svojih mož, medtem ko so oni v zaporu. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish in Elisabeth Moss so gospodinje iz zloglasne newyorške četrti Hell's Kitchen v 70., katerih može mafijce je FBI aretiral in poslal v zapor. Zdaj so ostale brez vsega, vendar podjetne in odločne dame vzamejo stvari v svoje roke in sklenejo na lastno pest nadaljevati posle svojih soprogov. Kraljice zločinov so spretne pri vsem, od vodenja nelegalnih stavnic do likvidiranja tekmecev.