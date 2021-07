Igralka Mena Suvari priznala zlorabo drog zaradi travm iz otroštva

Svoje izkušnje z drogo je opisala tudi v svoji knjigi spominov z naslovom The Great Peace: A Memoir. Najprej je metamfetamin poskusila na oddihu, takrat pa je bila prepričana, da je to zadnjič. Žal pa se je ob vrnitvi z drogo spet srečala med prijatelji v Los Angelesu. Postala je odvisna in tako se je za njo pričelo najbolj temačno življenjsko obdobje.

Uporabo drog upravičuje kot nekaj, kar ji je "pomagalo preživeti po tem, ko je bila v šestem razredu posiljena." Dejanje je storil prijatelj njenega starejšega brata. Po tem sta se ločila tudi starša, igralka pa je v najstniških časih več in več časa preživljala zunaj, postala del rejverske scene in posledično preizkušala različne droge.

Ko je dopolnila 17 let, je spoznala Tylerja, fanta, ki jo je psihično in spolno zlorabljal, z njim pa je v zvezi preživela kar tri leta. Sam je bil redni uživalec marihuane, metamfetamina pa ni maral. Mena pravi, da je bila to svetla točka njune zveze, saj je tako tudi sama nehala z zlorabo te droge.