'Mentalist' Simon Baker priznal, da je vozil pod vplivom alkohola

Simon Baker , najbolj znan po seriji Mentalist , je priznal, da je vozil pod vplivom alkohola. Kot poroča NBC News , se je 55-letnik pojavil na sodišču v mestu Mullumbimbyju v Avstraliji, kjer je stopil pred sodnico in se tako izognil obsodbi. Kot je v izjavi za People sporočila policija Novega Južnega Walesa, so v noči na 20. julij ustavili moškega v sivem vozilu Tesla, ki ni upošteval prometnih pravil.

"Policisti so se pogovarjali z voznikom, ki je bil v sam v vozilu, nato pa so pri 55-letniku izvedli še test alkoholiziranosti, ki je bil pozitiven. Zaradi obsežnega izpada sistema po vsej državi je bil moški podvržen preizkusu treznosti, ki je bil opravljen na kraju dogodka. Izročili so mu poziv na pristojno sodišče, kjer se je moral oglasiti 4. septembra 2024," so zapisali.