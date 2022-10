Meryl Streep drugič babica, hčerka Grace in soprog Mark pričakujeta otroka

New York, 14.10.2022, 9:09 | Posodobljeno pred 4 minutami

Igralka Grace Gummer in glasbeni producent Mark Ronson pričakujeta prvega otroka. Zakonca, ki sta si večno zvestobo obljubila avgusta lani, sta veselo novico sporočila z udeležitvijo na dogodku v New Yorku, kjer je 36-letnica prvič pokazala nosečniški trebušček. To pomeni, da bo večkratna oskarjevka nagrajenka Meryl Streep drugič postala babica.