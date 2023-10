Več virov je za ameriški PageSix potrdilo, da večkratna oskarjevka Meryl Streep in njen soprog, kipar Don Gummer , že leta živita ločeno. Predstavnik zvezdnice je govorice potrdil in dejal, da ločeni življenji živita že več kot šest let, čeprav se bosta vedno imela rada.

Meryl Streep in Don Gummer že več let živita ločeni življenji.

Novica je presenetila številne, saj so igralko še pred nekaj dnevi videli s poročnim prstanom. Par je bil zadnjič skupaj opažen leta 2018, ko sta se zvezdnica in kipar skupaj udeležila podelitve prestižnih oskarjev. Zvezo sta čez leta sicer skrbno skrivala pred očmi javnosti, igralka pa je o soprogu le redko spregovorila za medije. Ko so jo v nekem intervjuju leta 2002 vprašali, kaj je skrivnost dolgega zakona, je dejala: "Dobra volja in pripravljenost prilagajanja. Ter vsake toliko časa znati utihniti."

Meryl in Don sta v zakon skočila leta 1978, pozneje pa povila štiri otroke, glasbenika in tekstopisca Henryja Wolfeja ter tri hčerke, ki so sledile mamini karierni poti, Mamie Gummer, Grace Gummer in Louiso Jacobson. Odtujena zakonca sta prav tako stara starša kar petim vnukom, nazadnje sta v družino izrekla dobrodošlico prvorojencu hčerke Gracie in glasbenega producenta Marka Ronsona.