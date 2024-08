Meryl Streep in Martin Short v luči govoric z roko v roki na zabavi

Ekipa Only Murders in the Building se je nedavno udeležila zabave v čast četrti sezoni priljubljene serije. Na rdeči preprogi sta bila tudi Meryl Streep in Martin Short, za katera se govori, da sta v zvezi. In čeprav na uradnem dogodku na potencialno ljubezensko razmerje nista namignila, sta zabavo po premieri zapustila z roko v roki. Vse skupaj so ovekovečili radovedni očividci.