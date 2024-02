Meryl Streep in Martin Short znova ujeta skupaj

Sta Meryl Streep in Martin Short res le prijatelja? Govorice, da sta se 74-letna zvezdnica filma Hudičevka v Pradi in leto mlajši igralec tudi romantično zapletla, je ta sicer že zanikal, a soigralca serije Only Murders in the Building pogosto videvajo skupaj. Zvezdnika so tako pred kratkim znova ujeli fotografi, ko sta se odpravljala iz ene od restavracij v Santa Monici, kjer sta večerjala s prijatelji.

"Nisva par, sva le dobra prijatelja," je pred tedni v podkastu Club Random with Bill Maher dejal Short. Da verjame njegovim besedam, je nedavno povedala njuna soigralka, ki prav tako nastopa v seriji Only Murders in the Building, Jackie Hoffman: "Videla sem njuno platonično kemijo, a nisem pomislila niti za sekundo. Oba sta zelo dobra igralca, zato so vsi verjeli, saj sta onadva želela, da verjamejo temu. On je vedno energičen in ne predstavljam si, da bi ona to tolerirala."

Govorice, da sta se romantično zapletla, so se pojavile po podelitvi zlatih globusov, kjer sta soigralca delovala zelo prijateljska, nad morebitnim novim zvezdniškim parom pa so bili navdušeni tudi njuni oboževalci.