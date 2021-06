Meryl Streep o snemanju Hudičevke v Pradi: Bilo je grozno

Meryl Streep se med snemanjem filmske uspešnice Hudičevka v Pradi ni tako zabavala, kot je to prikazala na filmskem platnu. Trikratna oskarjevka je v intervjuju za tuj medij ob bližajoči 15. obletnici izida komične drame obujala spomine s snemanja, ko je zaigrala poleg Anne Hathway, Emily Blunt in Stanleyja Tuccija.

Meryl je povedala, da je za vlogo dominantne in zastrašujoče Mirande uporabila igralsko tehniko (v angleščini znana kot Method acting), pri kateri se igralec popolnoma poglobi v lik. Uporabljajo jo mnogi igralci za to, da je izvedba njihovega nastopa bolj verjetna. A 71-letni igralka je ob tem trpela: "Bilo je grozno, bila sem nesrečna v moji prikolici. Slišala sem, kako so se vsi šalili in smejali. Bila sem potrta. Rekla sem si: 'No, to je cena, ki jo plačaš, če igraš šefico.' To je bilo zadnjič, da sem poskusila to metodo." Igralka, ki očitno nad metodo Konstantina Stanislavskega ni navdušena, je kljub temu z njo uspela upodobiti ikoničen lik, ki se je mnogim vtisnil v spomni kot ena njenih najboljših vlog.