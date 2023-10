Meryl Streep ob prejetju nagrade o pomembnosti empatije

Meryl Streep je ob prevzemu ugledne španske nagrade princese Asturije v kategoriji umetnost govorila o empatiji, ki jo morajo igralci čutiti do svojih likov in ki jo ljudje v kinematografih in gledališčih čutijo do ljudi na platnu ali odru, četudi so ti drugačni od njih. Dejala je, da bi bila takšne vrsta empatija koristna tudi v vsakodnevnem življenju.

Nagrada, ki jo je prejela trikratna oskarjevka, je bila ena od osmih letos podeljenih na področjih, ki med drugim zajemajo umetnost, literaturo, znanost in mednarodno sodelovanje. Nagrade so med najpomembnejšimi v špansko govorečem svetu.

"Empatija je lahko radikalna oblika ozaveščanja in diplomacije, ki je uporabna v drugih gledališčih prizadevanj," je dejala. "Upam, da si bomo v našem vse bolj sovražnem in nestanovitnem svetu k srcu vzeli še eno pravilo, ki se ga naučijo vsi igralci – vse je v poslušanju."

Drugi nagrajenci na slovesnosti so bili japonski pisatelj uspešnic Haruki Murakami, ki je prejel nagrado za literaturo ter ameriški biologi Jeffrey Gordon, Peter Greenberg in Bonnie Bassler, ki so prejeli nagrado za znanstvene in tehnične raziskave. V kategoriji športnikov je slavil kenijski tekač na dolge proge Eliud Kipchoge.

Dva od zmagovalcev leta 2023, francoska zgodovinarka Hélène Carrère d'Encausse, ki je prejela nagrado za družbene vede, in italijanski pisatelj ter filozof Nuccio Ordine, ki je prejel nagrado za komunikacijo in humanistiko, sta umrla v začetku tega leta. Nagradi so v njunem imenu prevzeli sorodniki. Zmagovalcem je skulpturo španskega katalonskega umetnika Joana Mirója in denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov podelila prestolonaslednica princesa Asturije Leonor.