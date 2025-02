Meryl Streep ponovno babica: hčerka Grace povila drugega otroka

Trikratni dobitnici oskarja Meryl Streep tudi v prihodnje ne bo dolgčas. Razveselila se je namreč že svojega šestega vnuka. Za veselo novico sta poskrbela njena hčerka Grace Gummer ki je s soprogom Markom Ronsanom povila hčerko, katere ime zaenkrat ostaja skrivnost. Par že ima enega otroka, in sicer dvoletno Ruthie .

Grace Gummer in Mark Ronson sta drugič starša, novega vnuka se je razvselila legendarna Meryl Streep.

Grace, ki je sledila karierni poti slavne mame in Mark, znan in večkrat nagrajeni glasbeni producent, naj bi se druge hčerke razveselila pred nekaj dnevi, več informacij pa zaenkrat ostaja skrivnost. Zakonca sta tudi sicer zelo zasebna in redko delita vpogled v svoji življenji.