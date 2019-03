Meryl Streep postala babica

Meryl in njena hčerka Mamie.

Mamie Gummer, hčerka ameriške igralke Meryl Streep in kiparja Dona Gummerja, je vse do decembra skrivala svoj nosečniški trebušček in s tem razkrila, da bo kmalu zibala. Po pisanju tujih medijev je Mamie, ki je prav tako šla po stopinjah svoje slavne matere in postala igralka, povila sina.

Igralka, ki smo jo lahko videli v filmih in serijah, kot so Pravi detektiv, The Collection, Emily Owens, Reševalka iz vode, je v zvezi s Meharjem Sethijem, lani avgusta pa je medijem javila, da sta se tudi zaročila.

35-letna igralka je pred časom zaigrala tudi bo svoji slavni materi in sicer v filmu Ricki and The Flash.

Oskarjevka Meryl Streep pa je znana tudi po svojem, več kot 40 let trajajočem zakonu s kiparjem Donom Gummerjem, v zakonu so se jima poleg Mamie rodili še Henry Wolfe, Grace inLouis.