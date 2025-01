Meryl Streep pred bližajočimi se požari pobegnila skozi izrezano luknjo v ograji

Igralka Meryl Streep je bila ena od mnogih zvezdnikov, ki so se morali zaradi uničujočih požarov, ki so v začetku meseca divjali po soseskah Los Angelesa, evakuirati. Kot je nedavno razkril njen nečak, se je morala 75-letnica na hitro domisliti kreativnega načrta, da je lahko še pravočasno pobegnila pred ognjem, kar je od nje zahtevalo, da je v ograjo izrezala luknjo in se s pomočjo sosedov umaknila na varno.

Uničujoči požari, ki so v začetku leta požirali domove v Los Angelesu, so v beg prisilili tudi številne hollywoodske zvezdnike, ki so živeli na tistem območju. Med njimi je bila tudi igralka Meryl Streep, ki je svoj dom zapustila po tem, ko je dobila obvestilo, da se mora evakuirati. 75-letnica je na varno pobegnila skozi luknjo, ki jo je izrezala v ograjo, saj je vhod na dvorišče onemogočalo porušeno drevo, pri prebijanju na varno pa ji je pomagal sosed.

Meryl Streep FOTO: AP icon-expand

"Moja teta Meryl Streep je obvestilo o evakuaciji dobila 8. januarja, ko pa se je skušala prebiti na varno, je ugotovila, da se je na njen dovoz podrlo drevo in ji tako onemogočilo odhod," je v eseju za New York Magazine zapisal njen nečak Abe Streep. Zvezdnica filma Hudičevka v Pradi se je nato po pomoč obrnila k sosedu. "Odločena, da odide, si je od soseda izposodila škarje za rezanje žice, v ograji, ki meji na sosednje posestvo izrezala za avto veliko luknjo in se skoznjo po njihovem dvorišču odpeljala na varno," je še razkril njen nečak in dodal, da so požari prizanesli domovanju tetinega prijatelja in soigralca Martina Shorta.

"Vsekakor bom ostal v svojem domu," je Abu povedal 74-letni komik, katerega sin pa ni imel takšne sreče, saj je njegov dom pogorel do temeljev. Zvezdničin nečak se je pogovarjal tudi z igralcem Haleyjem Joelom Osmentom, ki je z Brucom Willisom zaigral v filmu Šesti čut, tudi njegovo hišo pa so pogoltnili ognjeni zublji. 36-letni igralec mu je povedal, da je v požaru izgubil zbirko 500 plošč in klavir, ki so mu ga za 18. rojstni dan podarili starši."Hišo so obdajali hrasti," je dejal in tako povzel razlog, zakaj se je ogenj tako hitro razširil tudi na njegovo domovanje.