Mešani odzivi na čestitko Melanie Trump za sina Barrona

50-letna mamica je s ponosom objavila fotografijo črnih balonov v obliki številk '1' in '5', ob tem pa kratko in jedrnato zapisala: "Vse najboljše, Barron William Trump." Dodala je še tri simbole za ljubezen – rdeča srca.

Njena objava je pri uporabnikih družbenih omrežij naletela na mešane odzive. Nekateri menijo, da gre za 'morbidno' objavo za praznovanje rojstnega dne, spet drugi pa so ji stopili v bran in dejali, da ljudje ne bi smeli kritizirati matere, ki praznuje rojstvo svojega otroka.

"Draga Melania, lahko bi našla bolj veselo sliko. To je videti precej morbidno, a morda se tako počutiš ti ali on,"se je glasil eden od komentarjev. Drugi je zapisal: "Tudi rojstnodnevna fotografija je vsa v temnih tonih, zelo čudno (smeh)."Tretji pa ni skoparil z besedami: "Grozljivo! Črni baloni za 15-letnika? Ubogi otrok. Tisti temni svet, v katerem živite, mora biti tako hladen, a vseeno vam želim vse najboljše! Upam, da imate krasen dan!"

Seveda so se oglasili tudi tisti, ki so opravičevali izbiro Melanijine rojstnodnevne čestitke: "Ali je kdo od vas pomislil, da so mogoče Barronu všeč te barve? Mogoče je Melania samo upoštevala njegovo izbiro." Oglasila se je tudi ženska, ki je dejala, da so najstnikom všeč drugačne stvari kot dve leti starim otrokom. "Odrašča in želi si nečesa bolj prefinjenega. Vse najboljše, Barron,"je najstniku stopil v bran tretji.

Barron je najmlajši od petih otrokDonalda Trumpa. Poleg Barona ima tako še 43-letnega Donalda mlajšega, 39-letno Ivanko, 37-letnega Erica in 27-letno Tiffany.

Konec koncev ni pomembna barva balonov, ampak osebe, ki so ob tebi in s katerimi lahko proslaviš svoj dan.