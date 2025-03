Mesec dni po smrti trupel Gena Hackmana in soproge še nihče ni prevzel

Igralca Gena Hackmana in njegovo ženo Betsy Arakawa so konec februarja našli mrtva na njunem posestvu v Santa Feju. Po opravljenih obdukcijah njunih trupel mesec dni po smrti še nihče ni prevzel, poročajo ameriški mediji. Čeprav okoliščine njunih smrti še vedno niso pojasnjene, bi njuni bližnji že lahko poskrbeli za pokop, a njuni posmrtni ostanki so še vedno na Uradu medicinskih preiskovalcev.

Trupli igralca Gena Hackmana in njegove soproge Betsy Arakawa mesec dni po smrti svojci še niso prevzeli. Zakonca so našli mrtva na njunem domu 26. februarja. Kljub temu da je policija izključila možnost, da je njuna smrt sumljiva, so pozneje ugotovili, da so okoliščine dovolj nenavadne, da so začeli preiskavo.

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Profimedia icon-expand

Sprva so se pojavljale špekulacije, da bi lahko bil vzrok njune smrti zastrupitev z ogljikovim monoksidom, a so to možnost kmalu izključili, saj ob pregledu hiše niso zaznali uhajanja plina. Preiskovalci so 8. marca sporočili, da sta oba zakonca umrla naravne smrti, vendar se je to zgodilo v roku enega tedna. Arakawa je umrla zaradi respiratorne bolezni, ki je bila posledica okužbe z virusom, ki ga prenašajo glodavci. Hackmanov srčni spodbujevalnik pa se je ustavil 18. februarja, kar naj bi bilo nekaj dni po ženini smrti. Kot je prvi poročal TMZ, trupli zakoncev še vedno čakata na Uradu medicinskih preiskovalcev v Novi Mehiki, da ju prevzamejo svojci. Zakaj tega do zdaj še niso storili, ni znano. Omenjeni tabloid navaja, da naj bi se še dogovarjali o podrobnostih pogreba. Hackman je imel z nekdanjo ženo Faye Maltese, ki je umrla leta 2017, tri otroke. Vso svoje premoženje naj bi v oporoki zapustil ženi in ne njim.

Po njegovi smrti so v skupni izjavi zapisali:"Zaradi briljantne igralske kariere so ga ljubili in občudovali milijoni po vsem svetu, a za nas je bil vedno le oče in dedek. Zelo ga bomo pogrešali in smo uničeni ob njegovi izgubi." Njegova igralska kariera je zajemala šest desetletij dela, zadnjih 20 let pa je bil upokojen. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so Francoska zveza, Prisluškovanje, Superman, Mississippi Burning, Neoproščeno in Veličastni Tenenbaumi. Njegova zadnja vloga je bila v filmu Welcome to Mooseport iz leta 2003, v katerem je zaigral ob Rayu Romanu.