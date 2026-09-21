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Tuja scena

Mesec po smrti žalna slovesnost za igralko Hayden Panettiere

Malibu, 21. 09. 2026 14.02 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere so se spomnili tudi na nedavni podelitvi emmyjev.

Najdražji so se v Malibuju na žalni slovesnosti poslovili od 36-letne igralke Hayden Panettiere, ki je tragično umrla pred mesecem dni v Južni Karolini, vzrok pa naj bi bil prevelik odmerek drog. Na slovesnosti so se zbrali številni zvezdniki, ki so se je spomnili tudi v žalnih govorih.

Kot je prvi poročal TMZ, so se žalne slovesnosti za Hayden Panettiere udeležili njeni zvezdniški prijatelji, med katerimi so bili igralka Connie Britton, manekenka Ruby Rose, igralec Charles Esten, pevec Evan Ross in resničnostna zvezdnica Paris Hilton. Med žalujočimi so opazili tudi igralkinega očeta Alana Skipa Panettierea, njena mati Lesley Vogel, partner Brian Hickerson in njegov brat Zach pa niso bili povabljeni.

Od Hayden Panettiere so se poslovili na zasebni žalni slovesnosti, na kateri so bili družinski člani in prijatelji.
Od Hayden Panettiere so se poslovili na zasebni žalni slovesnosti, na kateri so bili družinski člani in prijatelji.
FOTO: Profimedia

59-letna Britton in 61-letni Esten sta imela govora, slednji pa je celo zapel. Kot je za TMZ dejal vir, je bila slovesnost 'lepa in zelo čustvena'. Slovesnost je organizirala igralkina družina z njenim očetom, udeležilo pa se je je približno 150 ljudi. Ker je imela zvezdnica rada ocean in kite, so se od nje poslovili na lokaciji ob obali. Ali sta bila med povabljenimi tudi igralkin nekdanji zaročenec Wladimir Klitschko in njuna 11-letna hči Kaya, ni znano.

Hayden Panettiere so se spomnili tudi na nedavni podelitvi emmyjev.
Hayden Panettiere so se spomnili tudi na nedavni podelitvi emmyjev.
FOTO: Profimedia

Hayden je umrla 16. avgusta v stanovanju v Južni Karolini, kamor je odpotovala v družbi partnerja in njegovega brata. Prav ta naj bi bil tisti, ki jo je našel neodzivno, medtem ko je njegov brat spal v sosednji sobi, in poklical reševalce. Ti so jo na kraju oživljali, a ji ni bilo več pomoči. 36-letnica naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka mamil, uradno pa tega še niso potrdili. Kot je sporočil mrliški oglednik, še vedno čakajo na podrobno toksikološko poročilo.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
21. 09. 2026 14.32
Kje so ti osebki bili, ko je bila še živa. Pa po oni podcast epizodi, v kateri je povedala in razkrila, kaj se ji je zgodilo, bi ji morali bolj stati ob strani. Lahko je prirediti neko žalno slovesnost. V tisti epizodi je potihoma prosila ljudi za pomoč. Te pa več kot očitno sploh ni dobila.
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