Mesec po smrti žalna slovesnost za igralko Hayden Panettiere

Kot je prvi poročal TMZ, so se žalne slovesnosti za Hayden Panettiere udeležili njeni zvezdniški prijatelji, med katerimi so bili igralka Connie Britton, manekenka Ruby Rose, igralec Charles Esten, pevec Evan Ross in resničnostna zvezdnica Paris Hilton. Med žalujočimi so opazili tudi igralkinega očeta Alana Skipa Panettierea, njena mati Lesley Vogel, partner Brian Hickerson in njegov brat Zach pa niso bili povabljeni.

Od Hayden Panettiere so se poslovili na zasebni žalni slovesnosti, na kateri so bili družinski člani in prijatelji. FOTO: Profimedia

59-letna Britton in 61-letni Esten sta imela govora, slednji pa je celo zapel. Kot je za TMZ dejal vir, je bila slovesnost 'lepa in zelo čustvena'. Slovesnost je organizirala igralkina družina z njenim očetom, udeležilo pa se je je približno 150 ljudi. Ker je imela zvezdnica rada ocean in kite, so se od nje poslovili na lokaciji ob obali. Ali sta bila med povabljenimi tudi igralkin nekdanji zaročenec Wladimir Klitschko in njuna 11-letna hči Kaya, ni znano.

Hayden Panettiere so se spomnili tudi na nedavni podelitvi emmyjev. FOTO: Profimedia