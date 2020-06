Messi dopolnil 33 let: Vse najboljše, ljubezen mojega življenja

Argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi , zvezdnik nogometnega kluba Barcelona, je dopolnil 33 let. " Vse najboljše, ljubezen mojega življenja. Praznujmo danes, jutri in za zmeraj. Hvala za toliko. Ljubim te, Lionel, " je 32-letna argentinska manekenka Antonella Roccuzzo svojemu možu voščila za rojstni dan.

Lionel, ki je po poročanju revijeForbes najbolje plačani nogometaš na svetu, in njegova ljubezen iz otroštva Antonela Roccuzzo sta leta 2007 uradno potrdila, da sta par. Do oltarja sta se sprehodila v rojstnem kraju Rosario leta 2017, poročne zaobljube pa sta si izmenjala pred 300 gosti. Skupaj imata tri sinove, 7-letnega Thiaga, 4-letnega Matea in dve leti starega Cira.

Dobitnik šestih zlatih žog za najboljšega na svetu (Messi je zlato žogo dobil v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 in 2019) je ob prejetju šeste žoge lani spregovoril tudi o upokojitvi: "Zavedam se svojih let. V teh trenutkih tako zelo uživam, ker vem, da se bliža upokojitev. Čas leti. Upam, da bo Bog dovolil, da bom igral še več let. Zdaj sem star 32 let, na koncu sezone pa bom 33, tako da je vse odvisno od tega, kako se bom fizično počutil." Zagotovo se vsi ljubitelji okroglega usnja bojijo tega trenutka.