Messi se je preizkusil v šovbiznisu: nastopil v spotu znane pevke

Lionel Messi je sprejel vlogo v videospotu za pesem Dos Amantes (Ljubimca) pevke Tini Stoessel , v katerem nastopi tudi drugi argentinski reprezentant Rodrigo de Paul , partner omenjene pevke.

V videospotu se skupina zbere na večerji, Messi pa s seboj prinese vrečko ledenih kock za pijačo. Po jedi se večer nadaljuje s plesom, Messi in De Paul pa si podajata žogo. Slednja sta sicer že vrsto let tesna prijatelja.

Dolgo pa se poznata tudi argentinska zvezdnica in De Paul, ki sta v romantičnem razmerju že nekaj let, zato tamkajšnji mediji že daljši čas namigujejo na njuno poroko – na kar sta se navezala tudi v videoposnetku. Vsem govoricam sta se močno nasmejala.