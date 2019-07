Messi z družino uživa na rajski plaži

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi, ki je najbolje plačani športnik zadnjega leta, s svojo ženo Antonello Roccuzzo in tremi sinovi uživa na počitnicah.

Po naporni sezoni z Barcelono in udeležbi argentinske reprezentance na Copi Américi 2019 si je Messi z družino vzel nekaj dni počitka. S sanjskega dopusta se je na družbenih omrežjih prva oglasila njegova žena, ki je objavila dve fotografiji. Na prvi je na eni od rajskih plaž pozirala s celotno družino, možem in tremi sinovi – Thiagom, Mateom in malim Cirom. Objavljeno srčno fotografijo je pospremila z besedami: ''V raju z njimi.''