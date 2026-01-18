Messi z ženo navdušil oboževalce z vročimi fotografijami

Karel se je vrnil iz šole. "No, sinko, kako si kaj zadovoljen z novim učiteljem?" ga je vprašal oče. "Super je, le nekoliko je ljubosumen na tebe!" "Ljubosumen na mene?" se je začudil oče. "Ja, na tebe! Kar nekajkrat mi je rekel: Poba, poba, prav rad bi bil tvoj oče!"