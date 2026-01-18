Messi z ženo navdušil oboževalce z vročimi fotografijami

Lionel Messi ne dominira le na nogometnem igrišču, temveč osvaja srca tudi na spletu, zahvaljujoč nedavni objavi svoje žene Antonele Roccuzzo. Slednja je na Instagramu objavila galerijo vročih fotografij, na katerih je pozirala v rožnatem bikiniju, na eni od fotografij pa se ji je pridružil tudi nogometni zvezdnik, ki je pokazal svoje izklesano telo. Objava je v manj kot dnevu prejela več kot 3,5 milijona všečkov.
Argentinski zvezdnik je s svojo ljubeznijo iz otroštva, s katero se je poročil leta 2017, neločljiv. Skupaj imata tri sinove in življenje, kot ga prikazujeta javnosti, polno ljubezni in preživljanja skupnih družinskih trenutkov, katerih utrinke večkrat delita na družbenih omrežjih.
