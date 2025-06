Messijeva soproga navdušila z izklesano postavo

Messijeva soproga je na družbeno omrežje objavila fotografijo v kopalkah in navdušila številne sledilce. Antonela Roccuzzo trenutno uživa na odihu, v sinjemodrem morju pa ji družbo delajo ogromne želve.

Njena fotografija je v nekaj urah zbrala že več kot milijon všečkov in na tisoče komentarjev. "Kako čudovita je ženska enega izmed najboljših na svetu! Rada te imam Anto," je zapisala sledilka, druga pa je dodala: "Najlepša ženska na svetu!"

Nogometaš je z izbranko, s katero imata tri sinove, skupaj vse od leta 2009. Svojo zvezo sta zapečatila leta 2017, ko sta usodni 'da' izrekla pred številnimi zvezdniki, prijatelji in družino. Lionel Messi je tedaj na poroko povabil 260 gostov, med njimi so bili tudi Xavier Hernandez, Carles Puyol, Luis Suarez, Sergio Agüero, Jordi Alba, Neymar in Gerard Pique z zdaj nekdanjo Shakiro.