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Po plazu kritik in zbadljivk v bran Messijeva izbranka: Zame si najboljši

Miami, 22. 07. 2026 11.32 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Messi z družino.

Izbranka Lionela Messija, Antonela Roccuzzo, se je po porazu Argentine proti Španiji na svetovnem prvenstvu oglasila na družbenih omrežjih. Na teh se v zadnjih tednih trejo tako besede podpore Argentincem in Messiju kot privoščljivi komentarji ob njihovem porazu. Antonela je dala javnosti jasno vedeti: zanjo bo Messi vedno najboljši.

Svetovno prvenstvo bi se lahko za nogometnega velikana Lionela Messija in Argentino končalo pravljično – z ubranitvijo naslova svetovnih prvakov, a se ni.

Po bolečem porazu Argentine v finalu svetovnega prvenstva se strasti na družbenih omrežjih še niso polegle. Medtem ko si argentinski navijači celijo rane po izgubljenem finalu, se na družbenih omrežjih vrstijo tako sporočila podpore kot tudi številni posmehljivi in privoščljivi komentarji. Prav v trenutku, ko se je val kritik usul tudi na Lionela Messija, se je oglasila tudi njegova srčna izbranka Antonela Roccuzzo in mu namenila ganljivo javno sporočilo.

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"Besede ne morejo opisati, kako zelo te občudujem. Ne le zaradi nogometa, ampak zaradi tebe – zaradi človeka, kakršen si. Zaradi tvoje predanosti, vztrajnosti in srca, ki ga vedno pustiš na igrišču. Za najine tri fante si največji zgled, za milijone ljudi pa navdih. Vedno boš najboljši," je med drugim zapisala Antonela. Ob tem zapisu je objavila več fotografij iz finalnega obračuna, ena izmed njih je že viralna: Messi s solznimi očmi.

Messi se je po tekmi oglasil tudi sam. Priznal je, da je poraz zelo boleč, a dodal, da je ponosen na reprezentanco, ki se je drugič zapored prebila v finale svetovnega prvenstva. Zahvalil se je navijačem za podporo skozi celoten turnir in športno čestital Špancem za naslov svetovnih prvakov.

Messi z družino.
Messi z družino.
FOTO: Instagram
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Antonela je bila med prvenstvom ves čas ob Messijevi strani in ga skupaj z njunimi tremi sinovi spodbujala s tribun. Njena objava je v le nekaj urah zbrala milijone všečkov in na tisoče komentarjev podpore, številni pa so se Messiju zahvalili za vse, kar je v dresu argentinske reprezentance dosegel v svoji bogati karieri.

antonela raccuzzo messi objava

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KOMENTARJI2

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Victoria13
22. 07. 2026 14.17
Za ta luxuz, ki ga je deležna od njega, je sigurno najboljši za njo!!!
Odgovori
+1
1 0
koral45
22. 07. 2026 13.31
Kar je res je res in res je najboljši, za njo pa sploh.
Odgovori
-1
2 3
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