Mesto je v solzah – poslednje slovo od Šabana Šaulića

Glasbenika Šabana Šaulića, ki je v 68. letu umrl v prometni nesreči, potem, ko se je vračal s koncerta, so položili k zadnjemu počitku. Dopoldne so v mesti hiši pripravili komemoracijo, nato pa so ga na beograjskem novem pokopališču v krogu družine in prijateljev pokopali.

Eden najbolj znanih pevcev srbske narodne glasbe Šaban Šaulić je imel pred dnevi v Nemčiji hudo prometno nesrečo, ki pa je bila zanj usodna. Družina ga je nato z letalom pripeljala v domovino, dopoldne so se od njega poslovili v beograjski mestni hiši, nato pa ga je družina, prijatelji in na stotine oboževalcev pospremilo na njegovo zadnje počivališče – na novo pokopališče v Beogradu. Pokopan bo na aleji zaslužnih meščanov. Pogreba so se tako udeležili njegova žena Gordana in otroci Mihajlo, Ilda inSanela, srbski mediji še pišejo, da je bilo slovo zelo boleče za mnogo ljudi, mesto je bilo zavito v žalost in solze, sestra pokojnega,Sarajka Čakić, pa je v solzah večkrat dejala, da želi videti, kje bo ležala njena duša. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Šaban je bil kralj srbske narodne glasbe. Ko se je po koncertu peljal na letališče v Nemčiji, je vanj trčil vinjen voznik. Nesreča se je zgodila blizu mesta Gütersloh na severozahodu Nemčije. Po navedbah nemške policije je nesrečo povzročil 34-letni nemški državljan, ki je bil vinjen in brez vozniškega dovoljenja. Zvezdnika so po prometni nesreči prepeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.