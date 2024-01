Mesto, ki nikoli ne spi, v novo leto stopilo v stilu

V novo leto so vstopili tudi čez lužo. Od leta 2023 se je na znamenitem newyorškem trgu Times Square poslovila nepregledna množica, ki so jo sestavljali nasmejani obrazi iz vseh koncev sveta. V novo leto so stopili ob zvokih glasbenih zvezdnikov LL Cool J-ja, Megan Thee Stallion, Tyle in Sabrine Carpenter.

Da bi si iz prve vrste ogledali tradicionalni spust kristalne krogle, so nekateri obiskovalci na trg prišli že v zgodnjih jutranjih urah. "To je prvič, da praznujem novo leto na Times Squareu," je za Reuters povedala 44-letna Nadja Sjostrom, ki je nekaj dni prej za to priložnost pripotovala iz Stockholma. Za Markusa Washingtona, 49-letnega prebivalca Brooklyna, je bila pot veliko krajša. "Občutek je zelo dober," je dejal. "Super. Hladno, a super."