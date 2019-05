Met Gala 2019: Parada kiča letos še bolj ekstravagantna

Po besedah Sontagove je kič "ljubezen do pretiranega", do "stvari, ki so, kar niso" in "najbolj oddaljeni podaljšek metafore življenja kot teatra". Avtorica se sicer strinja, da so kičaste Tiffany svetilke, risbe Aubrey Beardsley in ženske obleke iz dvajsetih let 20. stoletja. Prav tako ji je kičast art nouveau in stare hollywoodske igralke, kot sta Jayne Mansfield in Jane Russell, ki po njenem utelešata kič.