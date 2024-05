Met Gala 2024 v živalski ediciji: psički v najbolj ikoničnih oblekah

Če smo prvi ponedeljek v maju uživali v glamuroznih kreacijah zvezdnikov in zvezdnic na Met Gala 2024, so se dva tedna pozneje po rdeči preprogi sprehodili štirinožni prijatelji. Prikupnim psičkom so nadeli ikonične obleke letošnje prireditve, ki jih je poustvaril oblikovalec Anthony Rubio. Kot opozarjajo organizatorji, Pet Gala ni norčevanje iz slovitih modnih oskarjev, temveč čaščenje najbolj cenjenih oblikovalcev, ki so s svojimi kreacijami oblekli znane obraze.