Met Gala: Rihanna razkrila nosečniški trebušček, Kim Kardashian v kačji koži

Prvi majski ponedeljek je v New Yorku tudi tokrat zaznamoval znameniti dogodek Met Gala. Zvezdniki iz vsega sveta so se zbrali v Metropolitanskem muzeju, še pred tem pa so se sprehodili po eni najbolj znanih in pričakovanih rdečih preprog v letu. Kot vsako leto je tudi tokrat najpomembnejše vprašanje: kdo je z videzom navdušil, kdo pa je brcnil v temo. Izbiro prepuščamo vam.

Rihanna razkrila nosečnost

Največ pozornosti je brez dvoma požela pevka in podjetnica Rihanna . Na rdeči preprogi je namreč razkrila, da pričakuje svojega tretjega otroka. Rihanna je sicer znana po tem, da nosečniški trebušček vpelje v visoko modo. Za tokratno priložnost je oblekla predelavo kostima z bolerom in klobukom.

Kardashian-Jenner v temnih odtenkih

Kot je že v navadi, je bilo veliko oči tudi tokrat uprtih v družino Kardashian-Jenner. Kim Kardashian se je tokrat odločila za oprijeto črno obleko s kačjim vzorcem, ki ji je dodala klobuk. Tudi Kylie in Kendall Jenner sta izbrali temnejše tone. Kylie je navdušila v sivo-črni obleki s korzetom, Kendall pa z obleko, ki spominja na dvodelni kostim z dolgim krilom.

Tudi sicer se je velika večina zvezdnikov tokrat odločila za umirjene tone. Poleg omenjenih so v temnejših odtenkih navdušile Charli XCX , Donatella Versace in Hailey Bieber . Pevka Lizzo se je odločila za črno-belo obleko, kot modni dodatek pa je platinasto blond frizuri dodala še cigareto. S cigaro pa se je v belem hlačnem kostimu sprehodila Madonna . Za sivo obleko z bleščicami se je zanjo značilnim videzom brez pretiranih ličil odločila Pamela Anderson , čeprav v sivini, je za nekoliko več drznosti poskrbela novozelandska pevka Lorde . Krilu je namreč dodala zgornji del brez kakršnih koli naramnic.

Shakira z eno daljših vlečk

Kljub temu pa ni manjkalo niti barv. Za rožnato obleko z dolgo vlečko se je odločila Shakira , za hlačni kostim z več različnimi rožnatimi odtenki pa Chappell Roan . V kombinaciji pastelno zelene, rdeče in rumene se je po rdeči preprogi sprehodil tudi igralec Andrew Scott , od glave do pet pa je bil v rdečem igralec Regé-Jean Page . Igralec Henry Golding se je tokrat odločil za zlato karirasto obleko.

S svojimi opravami so pečat na letošnji rdeči preprogi nedvomno pustili tudi Anne Hathaway , ki je črtastemu krilu dodala belo srajco z visokim čopom, in Dua Lipa , ki se je sprehodila skupaj s partnerjem Callumom Turnerjem . Eleganten videz - bel hlačni kostim s klobukom - je izbrala tudi Zendaya .

Srečanje vsako leto zaznamuje tudi tematika - letošnja tema je bila Krojeno zate (Tailored for you), s čimer so se organizatorji poklonili muzejski razstavi z naslovom Superfine: Tailoring Black Style, osredotočeni na pomen krojaškega stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori.

Gostitelji dogodka so bili letos poleg odgovorne urednice revije Vogue in vsakoletne organizatorke dogodka Anne Wintour še glasbenik Pharrell Williams, britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, igralec Colman Domingo, raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James, ki pa se dogodka na koncu ni udeležil.