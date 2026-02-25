Met Gala 2026 pod geslom 'Moda je umetnost'

Inštitut za kostume (The Costume Institute) je eden od oddelkov Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku, ki je posvečen zbiranju, ohranjanju in razstavljanju oblačil in dodatkov iz različnih obdobij in kultur. Je edini oddelek muzeja, ki se sam financira, pri čemer je Met Gala glavni vir njegovih sredstev. Njegova obsežna zbirka obsega več kot 35.000 predmetov, od 15. stoletja do danes, in je ena najpomembnejših in najbolj vplivnih zbirk modne zgodovine na svetu.