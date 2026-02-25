Naslovnica
Tuja scena

Met Gala 2026 pod geslom 'Moda je umetnost'

New York, 25. 02. 2026 09.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Met Gala

Met Gala, modni dogodek leta, je oddaljen le še dva meseca, poznavalci pa že ugibajo, s kakšnimi opravami bodo letos navdušili zvezdniki, ki bodo prejeli vabila. Tematika, pod katero se bo letos odvijal večer, ki ga spremljajo ljubitelji mode po vsem svetu, bo potekala pod geslom 'Moda je umetnost'.

Revija Vogue je oboževalcem dala namig o geslu, pod katerim bo potekal letošnji dogodek Met Gala, ki se bo odvijal 4. maja v New Yorku. Da bo razstava, ki bo v Metropolitanskem muzeju umentnosti v New Yorku potekala sočasno z dogodkom, posvečena umetnosti kostumov, so sporočili že decembra.

Pamela Anderson prvič na Met gala
FOTO: Profimedia

Kot so zapisali, bo razstava pregled oblačenja in bo raziskovala, kako je človeška podoba skozi umetnost oblačenja vplivala na različne generacije. "Tematika spodbuja povabljene, da razmislijo o tem, kako modni oblikovalci uporabljajo človeško telo kot svoje prazno platno," piše Vogue. Na razstavi bo na ogled več kot 400 predmetov, med njimi tudi skulpture in slike.

Preberi še Beyoncé se po 10 letih vrača na modni dogodek leta

Na letošnji dogodek se bo po desetletju vrnila Beyonce, ki bo skupaj z Nicole Kidman in Venus Williams sopredsednica gala prireditve. Glavna sponzorja dogodka bosta Jeff Bezos in Lauren Sanchez Bezos.

Razlagalnik

Met Gala, uradno znan kot Costume Institute Gala, je vsakoletni dobrodelni dogodek, ki poteka v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Njegov glavni namen je zbiranje sredstev za Inštitut za kostume muzeja, ki je edini oddelek muzeja, ki se sam financira. Dogodek, ki velja za enega najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, vsako leto gosti zvezdnike in vplivneže, ki nosijo kreacije, ki odražajo določeno temo razstave Inštituta za kostume, ki se običajno odpre za javnost istega večera.

Jeff Bezos je ameriški podjetnik, medijski mogotec in investitor. Najbolj je znan kot ustanovitelj, predsednik in nekdanji izvršni direktor družbe Amazon, največjega svetovnega spletnega trgovca in ponudnika storitev v oblaku. Bezos je tudi lastnik časnika The Washington Post in ustanovitelj podjetja Blue Origin, ki se ukvarja s proizvodnjo vesoljskih plovil. Velja za enega najbogatejših ljudi na svetu in je pomemben dejavnik v tehnološki in poslovni industriji.

Lauren Sanchez Bezos je ameriška televizijska voditeljica, novinarka in producentka. Najbolj je znana po svoji karieri v medijih, kjer je vodila in poročala za različne televizijske mreže, vključno s Fox Sports, CNN in različnimi lokalnimi televizijami. Je tudi ustanoviteljica in direktorica podjetja Black Ops Aviation, ki se ukvarja s produkcijo zračnih posnetkov. Je žena Jeffa Bezosa, ustanovitelja Amazona.

Inštitut za kostume (The Costume Institute) je eden od oddelkov Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku, ki je posvečen zbiranju, ohranjanju in razstavljanju oblačil in dodatkov iz različnih obdobij in kultur. Je edini oddelek muzeja, ki se sam financira, pri čemer je Met Gala glavni vir njegovih sredstev. Njegova obsežna zbirka obsega več kot 35.000 predmetov, od 15. stoletja do danes, in je ena najpomembnejših in najbolj vplivnih zbirk modne zgodovine na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
