Met Gala: kaj lahko letos pričakujemo od ekstravagantnega dogodka?

Kot narekuje tradicija, se bo tudi letošnji Met Gala dogodek odvil prvi ponedeljek v mesecu maju v Metropolitanskem muzeju v New Yorku. Gostitelji dogodka, ki v mesto, ki nikoli ne spi, privabi največja imena iz sveta zabave, bodo letos poleg odgovorne urednice revije Vogue in vsakoletne organizatorke dogodka Anne Wintour še glasbenik Pharrell Williams , britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton , igralec Colman Domingo , raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James .

Kodeks oblačenja se letos glasi Krojeno zate (Tailored for You), z njim pa se bodo organizatorji poklonili muzejski razstavi z naslovom Superfine: Tailoring Black Style, osredotočeni na pomen krojaškega stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori. Razstava bo slavila moč sloga kot demokratičnega orodja za zavračanje stereotipov in dostopa do novih možnosti.

Kljub temu, da uraden seznam povabljencev ni znan, je na dogodku tudi letos pričakovati številna znana imena. Vabilo na najbolj ekstravagantno noč v letu navadno prejme okoli 600 ljudi.