Met Gala: na vrtu časa presenetljivo veliko črnine

New York je ponovno zavzela modna ekstravaganca. V Metropolitanskem muzeju se je odvila tradicionalna Met Gala, kodeks oblačenja na rdeči preprogi, ki je bila letos zelene barve, pa vrt časa. Kljub temi, ob kateri človek sprva pomisli na barve in cvetje, se je veliko zvezdnikov odločilo za pravo nasprotje. Kdo je sledil temi in kateri so si smernice interpretirali po svoje?

6. maja se je v New Yorku odvila tradicionalna Met gala. Dogodek so letos poleg vsakoletne gostiteljice Anne Wintour gostili še glasbena zvezdnica Jennifer Lopez, hollywoodska zvezdnica Zendaya, uspešen glasbenik Bad Bunny in priljubljen igralec Chris Hemsworth. S svojimi modnimi odločitvami, po rdeči preprogi se je sprehodila kar dvakrat, je najbolj navdušila 27-letna Zendaya.

Zendaya v kreaciji modne hiše Maison Margiela pod taktirko Johna Galliana. FOTO: AP icon-expand

Kljub temi, ta je bila The Garden of Time oziroma Vrt časa, ob kateri človek sprva pomisli na barve in cvetje, se je veliko zvezdnikov odločilo za pravo nasprotje. Kdo je sledil temi in kateri so si smernice interpretirali po svoje? Na dogodku je bilo presenetljivo veliko črnine in barv, ki na prvo žogo prav nič ne spominjajo na vrt. Za večno klasiko s pridihom cvetja se je odločila Meg Ryan. Igralko je oblekel modni oblikovalec Michael Kors. Cardi B je bila v kreaciji z najverjetneje najdaljšo vlečko večera modnega oblikovalca Windowsena, Zendaya se je dvakrat sprehodila v kreaciji modne hiše Maison Margiela pod taktirko Johna Galliana. Za popestritev oprave je poskrbelo cvetno pokrivalo. V temnih tonih so se pred fotografi sprehodile še Queen Latifah s partnerko Eboni Nichols v kreacijah oblikovalca Thoma Browna. Črna je bila tudi Kendall Jenner v kreaciji modne hiše Givenchy, medtem ko sta se njeni mama Kris Jenner in sestra Kylie odločili za belino.

Meg Ryan je oblekel Michael Kors. icon-picture-layer-2 1 / 10

Za bolj živahne tone in ekstravagantne modne kose pa so se odločili naslednji zvezdniki: cvetoča Nicki Minaj v kreaciji znamke Marni, za priložnost temnolasa Sidney Sweeney v kreaciji modne hiše Miu Miu, Shakira v toaleti oblikovalke Caroline Herrera, noseča Lea Michele v kreaciji modne hiše Rodarte, Gigi Hadid v kreaciji oblikovalca Thoma Browna in Dove Cameron v cvetju oblikovalke Iris van Herpen. Lana Del Rey je iz arhiva potegnila dramatično kreacijo Alexandra McQueena. Na dogodku so bile tudi zlata Serena Williams v Balenciagi, oblikovalka Harris Reed z igralko Demi Moore, Ookarjevka Da'Vine Joy Randolph v kreaciji oblikovalca Zaca Posena in Jessica Biel v kreaciji oblikovalca Giambattiste Vallija. V razgaljeni srebrni kreaciji Kim Kardashian v Maisonu Margieli.

Nicki Minaj v kreaciji znamke Marni. icon-picture-layer-2 1 / 12

Za dogodek so svoje najboljše modne kose nadeli tudi pripadniki moškega spola, med morjem klasičnih moški oblek so izstopali: Milijarder Gustav Magnar Witzøe in komik Cole Escola, košarkar Ben Simmons v kreaciji oblikovalca Thoma Browna, Bad Bunny v kreaciji Johna Galliana, Chris Hemsworth, ki je izbral Toma Forda in Colman Domingo v kreaciji oblikovalca Willyja Chavarrie. Drzna sta bila producent Jordan Rot v Valentinu in Dan Levy v kreaciji hiše Loewe.