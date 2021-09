Met Gala: rdeča preproga številnih presenečenj, Kim znova šokirala

Modna zabava leta je s temo, ki se je v izvirniku glasila In America: A Lexicon of Fashion (V Ameriki: Leksikon mode, op. a.), ponudila pestro izbiro znotraj rdeče niti, ki so si jo zvezdniki s pomočjo modnih oblikovalcev interpretirali po svoje.

Brez besed je na sloviti stopnicah muzeja prisotne pustila Kim Kardashian, ki se je odločila za Balenciago. Obrazna maska, ki jo je nosila že ob promociji novega albuma nekdanjega soproga Kanyeja Westa, in popolnoma črna oprava sta zagotovo sprožili največ komentarjev, po medmrežju pa so zaradi nenavadne izbire hitro zaokrožile šale na njen račun.

Med najbolje oblečene tuji modni strokovnjaki uvrščajo tudi Iman, ki je zablestela v zlati kreaciji britansko-ameriškega oblikovalca Harrisa Reeda, Billie Eilish, ki se je odločila za Oscarja de la Rento, Timothéeja Chalameta v Haiderju Ackermannu in Kendall Jenner v Givenchyju.

Letošnja pravila so zaradi specifične situacije od zvezdnikov zahtevala, da so nosili zaščitne maske (sneli so jih le ob fotografiranju), vstop pa je bil omogočen zgolj tistim, ki so predhodno predložili dokazilo o cepljenju.