Se še spomnite teh odmevnih Met Gala trenutkov?

Le še nekaj ur nas loči do letošnjega Met Gale, ki v mesto, ki nikoli ne spi, privabi največja imena iz sveta slavnih in bogatih. Dogodek, ki je v prvi vrsti posvečen modi in umetnosti, pa je veliko več kot to. O Met Gali je vsako leto prelitega veliko črnila, za to pa poskrbijo trenutki, o katerih se govori še leta kasneje. In kateri so tisti najbolj odmevni?

Revija Vogue se je tik pred letošnjim Met Gala dogodkom še zadnjič ozrla nazaj in izpostavila najbolj odmevne trenutke, ki so zaznamovali pretekle edicije najbolj modne noči v Združenih državah Amerike.

Rihannina 'omleta' Modna ekstravagance gre z roko v roki z Met Galo, še posebej, če ima prste vmes zvezdnica Rihanna. Glasbenica leto za letom poskrbi, da se za njo ozre marsikatero oko, leta 2015 pa je poskrbela za pravo viralno senzacijo, ko se je po rdeči preprogi sprehodila v kreaciji modne oblikovalke Guo Pei. Rumena toaleta z večmetrsko vlečko je hitro postala tarča šal, mnogi so se ob pogledu na njo spomnili na omleto ali testo za pico. Da je bila rumena kreacija veliko več kot le navadna spletna šala, pa je prepričana urednica revije Vogue, Anne Wintour, ki jo je v posebnem videoposnetku za Vougov YouTube kanal uvrstila med 13 najboljših Met Gala toalet vsega časa.

Čarobna Zendaya Poleg Rihanne je med bolj priljubljenimi povabljenkami modnega dogodka tudi igralka Zendaya, ki s svojimi modnimi odločitvami navdušuje tudi sicer. Nič drugače ni bilo leta 2019, ko je v družbi stilista Lawa Roacha pričarala pravljično transformacijo v Pepelko.

Prepovedan sebek Eno izmed bolj odmevnih pravil Met Gale je prepoved uporabe mobilnih naprav znotraj Metropolitanskega muzeja, kjer se odvijeta svečana večerja in zabava. To pravilo je v preteklih letih prekršilo že več zvezdnikov, med odmevnejšimi sebki pa je skupinska fotografija zvezdnikov, ki je nastala na stranišču Met Gale leta 2017. Na njej so med drugim tudi sestre klana Kardashian - Jenner, Paris Jackson, raperja ASAP Rocky in Diddy ter številne manekenke.

Je Kim Kardashian sodobna Marilyn Monroe? To se je spraševala javnost po tem, ko je zvezdnica Kim Kardashian leta 2022 na Met Galo prišla v ikonični toaleti legendarne Marilyn Monroe. Oblečena v obleko je Kim javnost razdvojila na tiste, ki so jo označili za seks simbol sodobnega časa in tiste, ki goreče zagovarjajo dejstvo, da zvezdnica resničnostnega šova nikoli ne bo dosegla tega, kar je uspelo legendarni starleti Hollywooda.

Koronski poljub Leta 2021 se je po letu premora Met Gala odvila v luči vseh preventivnih ukrepov, s katerimi so organizatorji zvezdnike skušali zaščititi pred koronavirusom. Korak dlje sta naredila zakonca Jennifer Lopez in Ben Affleck, ki ju med poljubljanjem nista zmotili zaščitni maski.

Zelen robotski dojenček Kantavtor Frank Ocean je leta 2021 na Met Galo pripeljal nenavadnega spremljevalca. Šlo je za zelenega robotskega dojenčka, za to odločitev pa naj bi ga navdihnila filmska čarovnija.

Sveže ločena princesa Diana Leta 1996 se je Met Gale udeležila tudi sveže ločena princesa Diana, ki je tudi z izbiro obleke sporočila, da ni več pod nadzorom angleške kraljeve palače. Pred fotografi je sijala v temno modri kreaciji Johna Galliana z naramnicami, opremljenimi s čipko, njen vrat pa je krasila razkošna biserna ogrlica.

Prva 'gola obleka', ki je leta kasneje navdihnila tudi Beyoncé in Kim Kardashian Cher in moda. Kombinacija, na katero prisega marsikdo. Vsi modni navdušenci, ki so sestavljali sezname najbolje oblečenih na Met Gala, so se strinjali, da si je omembo več kot zasluženo prislužila legendarna Cher, ki je v kreaciji Boba Mackieja, s katerim je tesno sodelovala veliko let, navdušila leta 1974. V opravi, ki je bila skoraj v celoti opremljena le z bleščicami in perjem, je poskrbela, da se je za njo tistega večera ozrl marsikdo. "O obleki se je veliko govorilo. Nekatera mesta so celo prepovedala njeno prodajo. Zelo zabavno, če pomislimo, kako današnje zvezdnice le s težavo obdržijo obleke na sebi," je o prvi 'goli obleki', ki je leta kasneje navdihnila tudi Beyoncé in Kim Kardashian povedal oblikovalec.

Kič Leto 2019, zadnje leto, preden je prireditev za nekaj časa prekinila pandemija, je poskrbelo za kič. Natančneje za kič po definiciji kulturne kritičarke Susan Sontag iz leta 1964, kjer je v eseju Zapiski o kiču izpostavila senzibilnost kiča. Lady Gaga, ki je na rdeči preprogi poskrbela za 16-minutni nastop, v katerem se je preoblekla kar štirikrat, Jared Leto, ki je na dogodek prišel s svojo glavo in Katy Perry kot lestenec in nato v hamburgerju - to je le nekaj trenutkov, ki so se zapisali v zgodovino popularne kulture.

Zaroka na stopnicah Metropolitanskega muzeja Raper 2 Chainz je leta 2018 poskrbel za navdušenje, ko je na stopnicah Metropolitanskega muzeja pokleknil na eno koleno in zaročil svojo partnerko Kesho Ward. Raperjevo potezo je pospremil bučen aplavz.