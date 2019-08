Metallica podarila četrt milijona za romunsko pediatrično bolnišnico

Donacijo organizaciji Daruieste Viata (Podari življenje), ki je bila ustanovljena leta 2012, so člani skupine Metallica namenili pred sredinim koncertom v Bukarešti. Sredstva so podarili prek lastnega dobrodelnega sklada All Within My Hands. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, zadnjo etapo evropske turneje začenjajo s posebno donacijo.

"To je gesta, o kakršni nismo upali niti sanjati," je dejala soustanoviteljica organizacije Daruieste Viata Carmen Uscatu. "Naš cilj je prinesti nekaj veselja bolnim otrokom, tako kot Metallica razveseljuje svoje oboževalce po vsem svetu," je dodala.

Bolnišnico v Bukarešti so začeli graditi lani, po napovedih pa bo zgrajena prihodnje leto. Sredstva zanjo naj bi prispevalo 260.000 posameznikov in nekaj manj kot 2000 podjetij. Delež tistih, ki preživijo po raku, je v Romuniji med najnižjimi v Evropi, smrtnost otrok pa je dvakrat višja od evropskega povprečja.

Romunija se spopada s precej slabo razvito infrastrukturo, med drugim zaradi korupcije. Socialdemokratska vlada je leta 2014 obljubila gradnjo štirih regionalnih bolnišnic, med drugim z evropskimi sredstvi, a se dela niso še niti začela.